Новогоднее выступление Анны Asti в клубе Gipsy заменили на концерт Jony

На афише на 31 декабря указан концерт Jony. Все приобретенные на эту дату билеты действительны либо для выступления Jony, либо на концерт Анны Asti в другой день. Дата будет известна в ближайшее время.

Певица Анны Asti засветилась на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, которая вызвала резонанс в обществе. На фоне разразившегося скандала звезды поочередно начали извиняться за участие в мероприятии. Сама Ивлеева записала 20-минутное видеообращение, в котором попросила прощения за то, что подробности вечеринки стали достоянием общественности. Блогер также извинилась перед российскими артистами, выступления которых после скандала начали убирать из новогоднего эфира.