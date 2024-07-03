«Номер по рукам пошел». Зачем Вовану и Лексусу звонили из ОБСЕ

«Когда мы в 2018 году общались от имени [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна с Борисом Джонсоном и экс-главой ЕК Жаном-Клодом Юнкером, в какой-то момент поступил звонок на телефон. Нам говорят: „Здравствуйте, мы хотим организовать разговор, звоним из ОБСЕ, и наш председатель хочет поговорить с Пашиняном“», - поделился Вован.

Пранкеры заметили, что с организацией не связывались - запросов таких не было. Они поинтересовались, откуда звонившие взяли их номер телефона.

«Оказалось, что номер уже по рукам пошел. И итальянцы из одного из офисов, с кем мы говорили, передали [в ОБСЕ]. А те <…> сами позвонили и предложили организовать такой разговор. Мы подумали: ну раз хотят, то почему бы и нет, не будем отказывать», - заключил Владимир Кузнецов.

Вместе со Столяровым они выбирают для пранков интересных личностей - тех, чьи имена на слуху, или загадочных персонажей. Имена потенциальных жертв розыгрышей Вован и Лексус заносят в специальный список.