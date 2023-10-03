«Никто ничего не вручал». Приемный отец Милохина опроверг слухи о призыве блогера в армию

Читайте нас в:

Известного блогера Даню Милохина искали в Анапе, чтобы призвать в армию. Приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев рассказал «360», что к нему действительно приходили, но повестку никто не вручал. Информация СМИ о том, что Милохин прописан в анапском доме - неверна.

«Он не прописан здесь», - прокомментировал Тюленев.

Почему Анапа? По словам приемного отца Милохина, молодого человека действительно разыскивали. Семья написала объяснение, что сын не живет в доме. Повестку никто не вручал, подчеркнул собеседник.

«Искали, наверное, потому что он на учет вставал в Краснодарском крае, когда еще учился в техникуме. Когда в техникум дети поступают официально, они все едут туда, встают на учет, их преподаватели возят. И с того момента, видимо, у них там какая-то отметка есть. Поэтому они его здесь ищут, я так понимаю», - объяснил Тюленев.

Он добавил, что не знает, почему все резко бросились искать его приемного сына. Раньше он не интересовал военный комиссариат. Кроме того, уверен отец, в социальных сетях видно, что Милохин находится не в России.

«Можно же зайти к нему на страничку и посмотреть, где он находится. Всегда было, наверное, известно, где он, когда выступал на концертах. Почему-то никто не пытался найти и что-то вручить», - подчеркнул собеседник «360».

Слабое здоровье Милохина и отъезд По словам Тюленева, его сын не годен для службы. В приписном удостоверении указано об ограничениях, подчеркнул он.

«Ему нужно приехать и пройти медкомиссию. По глазам у него: - 6,5 было в 17 лет, сейчас может быть даже и больше, потому что он не делал никакую операцию. Ему нужно просто подтвердить, наверное, эту группу в военкомате», - предположил приемный отец блогера.

У Милохина, по его словам, есть право быть снятым с учета, потому что он более полугода живет в другой стране.

«Нужно предоставить документы - вид на жительство, [факт] съема квартиры - даже не приезжая сюда, а через представителя. То есть, допустим, доверенность он напишет на кого-то, и можно будет сняться с учета. Есть не то что право, у него обязанность такая», - уверен Тюленев.

Служба в армии - привилегия Приемный отец тиктокера заявил, что его сына затравили, и ему непонятно почему. Это предвзятое отношение, сказал он.

«У нас армия это какая-то повинность что ли? Мне кажется, это наоборот - привилегия - служить в армии, что в этом такого? <…> как будто это наказание. Может быть, он бы и приехал и на медкомиссию сходил. Так не дают приехать», - добавил Тюленев.

Он уточнил, что его приемному сыну нужно дать спокойно вернуться в Россию и все оформить. Пока он живет за границей, занимается собой, спортом, строит планы.

«Хочет, конечно, работать в стране (России - прим. ред.), ждет каких-то предложений, контрактов, любые варианты. Почему бы нет? Он говорит: „Я здесь родился, я здесь жил. Почему я не могу приехать?“», - добавил мужчина.

Он подчеркнул, что постепенно семья будет решать эти вопросы. Самое главное для Тюленева, что его сын настроен позитивно, не опускает руки и не унывает, а все проблемы разрешатся.

«Я в любом случае буду за ребенка горой», - подчеркнул он.

«Выдержим любые испытания» Приемный отец Милохина также отметил, что молодой человек 10 лет провел в детском доме, куда его отдали в три года. У мальчика было много психологических травм, приходилось проделывать огромную работу.

«Я думаю, все будет нормально. Все, что нас не убивает, все нас делает сильнее. Выдержим любые испытания», - заключил собеседник.

Ранее Милохин заявил, что хотел бы вернуться в Россию и поработать на Первом канале. Тиктокер попросил прощения за срыв съемок шоу «Ледниковый период», хамский клип, а также заверил, что повзрослел и оправдает второй шанс.