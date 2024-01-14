14 января 2024, 05:51

«Никому не желаю». Стало известно о непростом состоянии Лолиты после «голой» вечеринки

РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская чувствует себя непросто после шквала негатива в свою сторону из-за появления на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Об этом сообщил певец Феликс Царикати, который недавно общался со звездой. Его слова передал сайт mk.ru.

«Расстроена, конечно. Я никому не желаю из артистов подобного. Они же не уехали никуда, не предали родину, плохо не говорили о коллегах, поклонниках. Они работали и зарабатывали свой хлеб честно», - ответил он на вопрос о том, как себя сейчас чувствует Лолита.

Ранее Милявская опровергла на слухи по поводу своего бегства из России после скандальной вечеринки. По ее словам, 2023 год был фантастическим, привнес много прекрасного в жизнь артистки. Она назвала этот период лучшим и отметила, что никуда не уезжает.

После скандального мероприятия вокалистке объявили бойкот. Ее концерты отменили и исключили из программы новогодних огоньков. Та же участь настигла и многих других знаменитостей, побывавших на «голой» вечеринке.

Скандалы Концерты Россия Лолита Милявская
14 января 2024, 03:56
Перенос пупка за миллион рублей. Дочь Иосифа Пригожина сделала пластическую операцию
Freepik
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Дочь композитора Иосифа Пригожина Даная недавно сделала комплексную операцию на своей фигуре. Девушка полтора года назад родила ребенка и была недовольна своими формами, об этом она рассказала StarHit.

После родов Даная похудела на 30 килограммов, но этого было недостаточно, молодая мать хотела избавиться от висящей на животе кожи. Операция обошлась ей в один миллион рублей.

«Мне сделали комплексную операцию: абдоминопластику с переносом пупка, ушиванием диастаза и липосакцией живота и боков», - рассказала Даная.

Из больницы девушку выписали на следующий день после операции, сильных болей пациентка не испытывала. Даная отметила, что посещает врача для осмотра и перевязок. Восстановление после операции проходит быстро.

В середине декабря Даная в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что подрабатывает в такси , чтобы у нее был собственный доход. Дочь продюсера пожаловалась, что в такси мало платят.

Рубль Дети Врачи Такси Иосиф Пригожин Пластические операции
14 января 2024, 03:45
Рэперу Oxxxymiron пригрозили запретом на выступления в Дубае
Pixabay
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Власти ОАЭ могут запретить рэперу Oxxxymiron* (Мирону Федорову*) выступать в стране из-за разжигания межнациональной розни. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Oxxxymiron* выступил в дубайском клубе Agenda 11 января. Во время концерта он заявил, что украинцам тяжело уживаться с россиянами в арабском городе, и выступил с резкой критикой СВО.

Правоохранительные органы ОАЭ изучили запись с концерта и увидели признаки нарушения базового принципа государства, которое заключается в равенстве наций, а также запрещенные в стране публичные политические высказывания.

Федорову* угрожает запрет концертов в Эмиратах: ранее подобную меру применили против другого российского рэпера Алишера Моргенштерна**. В худшем случае Oxxxymiron* потеряет право въезжать на территорию страны.

Ранее Oxxxymiron* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах: рэпер не предоставлял необходимые сведения о своей деятельностью.

* Oxxxymiron внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

** Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Концерты Запреты ОАЭ Oxxxymiron
14 января 2024, 02:07
Тренер Дани Милохина заявил о подготовке блогера к дебюту в боксе
РИА «Новости»
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Тренер Зорик Степанян заявил о подготовке блогера Дани Милохина к началу боксерской карьеры. Его слова привело издание Sport24.

«У Милохина боевой настрой, парень в отличном самочувствии и настроении. Хорошо отдохнул и безумно соскучился по тренировкам. С Даней мы прошли макроцикл, он выполнил большой объем работы», - рассказал Степанян.

По его словам, соперником интернет-знаменитости будет другой блогер - Аджмал Хан. Многие решили, что против Дани поставили слабого боксера, однако тренер опроверг это мнение. Он назвал Хана сильным бойцом.

«Мы не настраиваемся на легкий поединок. Когда-то Хан был мешком, но сейчас этот парень тоже, как и Даня, усердно тренируется и стал совершенно другим», - признался Степанян.

Ранее Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что уход Милохина с «Ледникового периода» вызвал слезы у фигуристки и серебряной призерки Олимпиады Евгении Медведевой. Она выразила уверенность, что спустя время эти чувства спортсменки сменились равнодушием.

Бокс Блогеры
14 января 2024, 00:28
«Меня сравняли с землей». Алексей Глызин обиделся на Кудрявцеву из-за ее критики
РИА «Новости»
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Певец Алексей Глызин заявил, что обижен на телеведущую Леру Кудрявцеву из-за случая на шоу «Суперстар!». О своих переживаниях артист рассказал ей в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

По мнению вокалиста, он показал достойное выступление в ходе передачи, где одним из членов жюри была Кудрявцева. Певец считает, что блондинка несправедливо оценила его номер.

«У меня обида есть на Леру Кудрявцеву. В программе номер два, как сейчас помню. Я так эффектно по клетке метался, так красиво на меня вода лилась. Я думал - все, это успех, это бомба, сейчас посыплется похвала. И в итоге меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой», - рассказал он.

В ответ на это звезда сразу объяснилась. Она напомнила, что назвала Глызина плохим актером, потому что он прирожденный певец. По ее словам, Алексею следует петь на сцене, а не играть.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что ушла от мужа , бывшего хоккеиста ЦСКА Игоря Макарова. Она дала единственный комментарий по этой ситуации: «Алкоголь - зло».

Лера Кудрявцева

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