«Никому не желаю». Стало известно о непростом состоянии Лолиты после «голой» вечеринки

«Расстроена, конечно. Я никому не желаю из артистов подобного. Они же не уехали никуда, не предали родину, плохо не говорили о коллегах, поклонниках. Они работали и зарабатывали свой хлеб честно», - ответил он на вопрос о том, как себя сейчас чувствует Лолита.

Ранее Милявская опровергла на слухи по поводу своего бегства из России после скандальной вечеринки. По ее словам, 2023 год был фантастическим, привнес много прекрасного в жизнь артистки. Она назвала этот период лучшим и отметила, что никуда не уезжает.

После скандального мероприятия вокалистке объявили бойкот. Ее концерты отменили и исключили из программы новогодних огоньков. Та же участь настигла и многих других знаменитостей, побывавших на «голой» вечеринке.