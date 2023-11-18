Николаю Носкову стало плохо во время концерта в Сочи

Артист ушел со сцены прямо во время выступления, так как ему резко стало плохо. Он не допел свой хит «Снег», но публика поддержала кумира и стала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов. Артист не вернулся к фанатам, и концерт закончился. Представители Носкова высказались о случившемся в его Telegram-канале.

«Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог», - написали они.

Ранее певца Xolidayboy (настоящее имя - Иван Минаев) госпитализировали после того, как он потерял сознание на концерте в Севастополе. Его доставили в больницу с расстройством вегетативной нервной системы.

Музыкант Дима Билан в октябре отменил ближайшие выступления из-за болезни. В соцсетях артист поблагодарил подписчиков за беспокойство и сообщил, что все «идет стабильно и нормально».