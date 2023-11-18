18 ноября 2023, 23:33

Николаю Носкову стало плохо во время концерта в Сочи

РИА «Новости»
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Певец Николай Носков экстренно прервал концерт в Сочи из-за внезапного ухудшения самочувствия. Об этом сообщил Telegram-канал «Сочи № 1».

Артист ушел со сцены прямо во время выступления, так как ему резко стало плохо. Он не допел свой хит «Снег», но публика поддержала кумира и стала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов. Артист не вернулся к фанатам, и концерт закончился. Представители Носкова высказались о случившемся в его Telegram-канале.

«Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог», - написали они.

Ранее певца Xolidayboy (настоящее имя - Иван Минаев) госпитализировали после того, как он потерял сознание на концерте в Севастополе. Его доставили в больницу с расстройством вегетативной нервной системы.

Музыкант Дима Билан в октябре отменил ближайшие выступления из-за болезни. В соцсетях артист поблагодарил подписчиков за беспокойство и сообщил, что все «идет стабильно и нормально».

Болезни Концерты Музыка
18 ноября 2023, 18:11
«Искренне раскаялся». Правозащитники не стали подавать заявление на Гуфа
Кинопоиск
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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) искренне извинился за то, что выставил в Сеть ролик, оскорбляющий чувства верующих. Поэтому правозащитники не стали подавать на него заявление в Следственный комитет, рассказал «360» инициатор обращения, генеральный директор Юридической группы «Сорок Сороков» Георгий Солдатов.

Он подтвердил, что правозащитники подготовили заявление в СК, но перед его подачей узнали о ролике, в котором Гуф извинился перед верующими.

«Так как в целом на видео он достаточно искренне раскаялся и попросил прощения у верующих, мы приняли решение не отправлять заявление в следственный комитет. Тем более он назвал себя православным. Поэтому, на наш взгляд, достаточно такого урока будет», - отметил Солдатов.

По его словам, рэпер должен осознавать, что публикация подобных роликов в Сети повлечет последствия, поскольку на известных личностей равняется в том числе молодежь.

«Но все в жизни бывает. Бывают какие-то сложные периоды жизненные. Читали, что он с зависимостью еще борется, поэтому, может быть, не проконтролировал свои действия до конца, оступился. Поэтому - в связи с извинениями, в связи с тем, что удалил видео, - решили в этом случае простить», - подчеркнул юрист.

Ранее артист опубликовал видео молитвы священнослужителей под трек «Тем, кто с нами». Из-за резонансного ролика на рэпера обрушился шквал критики. Позже музыкант удалил пост и обнародовал видео, где принес извинения за свой поступок. Он подчеркнул, что не хотел задеть чьи-то чувства.

В марте Гуф отменил концерты и корпоративы после скандала со своей супругой Юлией Королевой в Таиланде и лег в клинику на лечение. До этого рэпер опубликовал в соцсети видео бурной ссоры с женой на Пхукете.

Музыка Религия Рэпер Гуф
18 ноября 2023, 18:08
Рэпер Гуф извинился за пост о молитве и наркотиках
РИА «Новости»
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Рэпер Гуф признался, что опубликовал оскорбительный ролик со священниками по случайности. Исполнитель принес свои извинения верующим и опубликовал в Instagram* видео, в котором подробно рассказал о скандальном посте.

«Я искренне извиняюсь, я искренне каюсь за то, что выложил этот идиотизм в Сеть. Я никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей», - отметил Гуф.

Рэпер сообщил, что не умеет монтировать видео. Он нашел ролик в интернете и по неосторожности опубликовал его в Сети. Он заявил, что никого не хотел обидеть и удалил видеозапись после того, как разразился скандал.

Ранее музыкант опубликовал ролик, в котором священники молятся под песню об употреблении наркотиков. После этого в Сети возникла волна хейта в адрес рэпера. Участники организации «Сорок Сороков» обратились в СК с просьбой проверить Гуфа на пропаганду употребления наркотиков и наказать за оскорбление чувств верующих.

Ранее певица Вика Цыганова раскритиковала артиста Олег Газманова , который выступил на концерте в Дубае. Она выразила мнение, что решение о поездке в ОАЭ говорит о «раздвоении личности» музыканта.

*Instagram - социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

РПЦ Скандалы Рэпер Гуф
18 ноября 2023, 05:23
«Хватит писать чушь». Александр Петров впервые представил публике жену
Кинопоиск
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Российский актер Александр Петров появился на вечере в честь выхода в прокат фильма Романа Полански «Дворец» со своей молодой супругой Викторией Антоновой. Это первый выход пары на публику после регистрации брака, сообщило издание «Утро.ру».

На праздничном мероприятии Петров появился с женой и мамой. Официальный брак с Антоновой актер заключил два месяца назад, но до этого не появлялся с ней на публике, что породило множество слухов в прессе. Петров заявил, что хочет прекратить спекуляции на тему его личной жизни.

«Хватит журналистам писать про меня всякую чушь, хватит плодить слухи», - заявил Петров.

До официального брака актер долгое время встречался с артисткой Ириной Старшенбаум, они даже объявили о помолвке, но потом пара распалась. Также Петров встречался со Стасей Милославский.

В следующем году выйдет премьера фильма «Декабрь», в котором Петров сыграет Сергея Есенина. Режиссер проекта Клим Шипенко заявил, что премьера намечена на весну или осень.

Кино Актеры
18 ноября 2023, 05:11
Обвиняла россиян в пьянстве и сбежала из страны. За что Троянову внесли в список иноагентов?
Кинопоиск
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Минюст России внес в список иноагентов актрису Яну Троянову*. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине», - сказано в документе.

В злополучный список звезду призвал включить заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Троянова* неоднократно оскорбляла россиян и называла их «русскоязычными заложниками». При этом именно в России артистка заработала себе целое состояние, играя в сериалах и фильмах.

Оскорбления в сторону своих же российских поклонников оказались не единичными, за что женщину внесли в список иноагентов. После февраля 2022 года знаменитость переехала во Францию. Когда Троянова* оказалась за пределами Родины, то сравнила свою страну с “изнасилованной женщиной”, над которой надругался “ущербный пьяница”.

По словам звезды, такое мнение о России у нее возникло из-за пьянства, которое якобы является слабостью жителей государства. Скандальные заявления Трояновой* вызвали шквал негатива среди народа и ее коллег по цеху. Актрису и раньше критиковали за резкие политические высказывания, однако после СВО звезда ушла в отрыв.

* Яна Троянова - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Кино Актеры

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