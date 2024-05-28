28 мая 2024, 11:38

Николая Носкова выписали из больницы

Global Look Press
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Певца Николая Носкова выписали из московской больницы после перенесенной пневмонии. Об этом сообщил телеканал Рен ТВ со ссылкой на источник.

Носков попал в больницу 3 мая с воспалением легких, которое переросло в тромбоэмболию мелких ветвей - у него развилась дыхательная недостаточность. Во время лечения у артиста возникли и другие осложнения: он повторно подхватил пневмонию.

У певца также выявили дисбактериоз кишечника. Лечение осложнялось хроническими болезнями. Кроме того, артист борется с последствиями инсульта, который он перенес четыре года назад.

Врачам удалось стабилизировать состояние Носкова, благодаря чему его отпустили домой.

28 мая 2024, 12:28
Ильюхина обвинила Водонаеву в желании хайпануть на скандале вокруг «Ворониных»
Global Look Press
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Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева назвала актрису Марию Ильюхину «обезьяной с гранатой» после скандала с продолжением сериала «Воронины». Артистка объяснила такое высказывание желанием хайпа, сообщил Voice.

Водонаева также предположила, что после «публичной истерики» Ильюхина не получит ни одной роли.

По словам актрисы, исполнившей роль Маши в сериале «Воронины», ей было неприятно услышать такие слова в свой адрес от блогерши.

«Я понимаю, что люди хотят хайповать на этой теме, конечно же. И мне просто становится все равно, что пишут», - сказала Ильюхина.

Она уверена, что ее дальнейшая карьера не пострадает от скандал вокруг сериала. Артистка подчеркнула, что лишь озвучила свою позицию о том, что с ней поступили некрасиво авторы проекта «Костя-Вера», утвердив на роль другую актрису. Ильюхина также обвинила Екатерину Волкову в лицемерии из-за поста-поддержки в соцсети.

Скандалы Сериалы Шоу-бизнес
28 мая 2024, 09:14
После многочисленных штрафов Noize MC смогут привлечь к уголовной ответственности
РИА «Новости»
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Рэпера Ивана Алексеева* под псевдонимом Noize MC неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, и теперь ему грозит уголовная. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Алексееву* грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК России „Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах“», - сообщил он.

Собеседник агентства напомнил, что Noize MC несколько раз в течение года привлекали к ответственности за отказ указать статус иноагента. Это может стать основанием для возбуждения уголовного дела. По санкции статьи, которую могут вменить, музыканту грозят от 300 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

Музыканта наказывали не только за отказ от иноагентской маркировки и отчетности, но и за клевету в адрес организатора несостоявшегося тура. Претензии к творчеству Noize MC появились задолго до февраля 2022 года. Его штрафовали за ненормативную лексику и проверяли на экстремизм.

* Признан иноагентом на территории России.

Уголовное дело Иноагенты Шоу-бизнес
28 мая 2024, 09:01
Даня Милохин задолжал налоговой «космическую» сумму
РИА «Новости»
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Блогер Даня Милохин на протяжении месяца не может закрыть долг перед налоговой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Издание с иронией отметило, что задолженность тиктокера составляет «космическую» сумму - 35 тысяч рублей. Авторы материала объяснили, что Милохин является владельцем российского ИП, которое рекламирует отечественные бренды. По словам приемного отца блогера, предпринимательскую деятельность тиктокер зарегистрировал еще до того, как стал зарабатывать на своих видео в Сети.

Милохин сейчас живет в Таиланде, но на его ИП в России все равно периодически начисляются налоги, добавили в канале. Также в издании сообщили, что весной тиктокеру в очередной раз пришла повестка из военкомата.

Ранее стала известно, какую сумму блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала налоговой. По данным РЕН ТВ , ей начислили долг в более 11 миллионов рублей.

Долги Налоги Видео Блогеры Россия
28 мая 2024, 04:03
«Подраненные подпевали». Поэт Маленко рассказал о своем отношении к Пугачевой
РИА «Новости»
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У звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой много ипостасей, певица очень жестко относилась к самой себе и конкурентам, в настоящее время она сильно изменилась. Об этом в интервью aif.ru заявил поэт Влад Маленко.

Собеседник издания выделил несколько этапов жизни и творчества артистки. Победу в конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии в 1975 году, исполнение песен Александра Зацепина, жесткое отношение к тем исполнительницам, которые пели в той же стилистике, что и сама Пугачева.

«Все эти птицы были пугачевской рогаткой, камнями убиты или ранены, потом подраненные „подпевали“», - сказал Маленко.

При этом он высоко оценил ее чутье на великолепные слова и музыку.

«Иногда и сама сочиняла, а иногда исправляла какие-то тексты», - подчеркнул он.

Также литератор вспомнил 90-е годы, во время которых Пугачева «собрала некоторое количество людей в определенную структуру, клан».

Поэтому, по его словам, некоторые социальные группы готовы ей петь дифирамбы. Однако сегодня это уже не та певица и человек, каким она была раньше.

«Пугачева давно не Пугачева», - резюмировал Маленко.

Ранее диджей и близкая подруга Филиппа Киркорова Катя Гусева допустила , что певица Алла Пугачева теряет голос.

Песни Музыка Алла Пугачева

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