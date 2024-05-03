Николая Носкова экстренно госпитализировали

По данным издания, сегодня 68-летний заслуженный артист России неожиданно почувствовал себя плохо. Он пожаловался на высокую температуру, сильный кашель и боли в груди. Ему вызвали скорую помощь. Певец находится в состоянии средней степени тяжести, уточнили журналисты.

Представительница артиста в беседе с 360.ru не подтвердила и не опровергла сообщения о госпитализации Носкова. Она удивилась тому, откуда появилась информация о госпитализации, но давать интервью отказалась.

В прошлом году певец был вынужден отменить свой мини-тур по России из-за состояния здоровья. В 2017 году после перенесенного инсульта музыкант начал пользоваться костылем и выступать в инвалидном кресле. Жена перенесшего инсульт певца заявила о поражении клеток мозга артиста, у него задет речевой центр.

На 10 мая у Носкова запланирован концерт в Москве. Состоится ли он - пока неизвестно.