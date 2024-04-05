05 апреля 2024, 15:27

Николай Расторгуев попал в больницу в Москве

Global Look Press
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Солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева положили в московскую больницу. У артиста проблемы с сердцем, сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, во время поездки в клинику Расторгуева сопровождал личный врач.

Медики планируют провести певцу комплексное обследование. У артиста установлен имплантируемый кардиовертер, который ему будут восстанавливать в клинике, пояснил «112».

Журналисты Mash связались с женой артиста. Она уточнила, что фронтмен «Любэ» проходит плановое обследование из-за проблем с сердцем.

По информации Telegram-канала Shot , в 2017 году у Расторгуева обнаружили патологию сердца. Врачи диагностировали у него аритмию.

Ранее народный артист России Николай Расторгуев одобрил идею о появлении в школьной программе его песни. Он назвал это делом вкуса.

Болезни Россия Москва
05 апреля 2024, 15:09
Кучера пристыдил украинского рэпера Потапа за концерт «Русское ретро»
РИА «Новости»
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Актер и телеведущий Оскар Кучера раскритиковал украинских артистов — певицу Вера Брежнева и рэпера Потапа. Причиной стали их «русофобские взгляды». Свое возмущение он высказал в Telegram-канале.

В своем блоге Кучера обратил внимание на афишу концерта Потапа в Германии, озаглавленную на русском языке как «Потап. Русское ретро» и включающую песни из дуэта с Настей. Оскар Кучера возмутился тем, что артисты критикуют Россию, но на зарубежных концертах представляются русскими исполнителями.

«Ярый украинский, антироссийский, анти все, что связано с русским, рэпер - или кто он там, решил выступить в Германии с программой „Русское ретро“! Не, ну не охренеть?!» - написал он.

Кучера также упомянул о том, что Вера Брежнева после начала СВО переехала за границу и стала активно поддерживать ВСУ. Попытавшись выступать с песнями на украинском языке в Польше, Германии и других странах, Брежнева столкнулась с неудачей и вернулась к прежнему репертуару. Работу с композитором Константином Меладзе она назвала ошибкой прошлого, но при этом продолжает исполнять его хиты на европейских сценах.

Актер и телеведущий Оскар Кучера раскритиковал украинских артистов - певицу Вера Брежнева и рэпера Потапа. Причиной стали их «русофобские взгляды». Свое возмущение он высказал в Telegram-канале.

Музыка Вера Брежнева Шоу-бизнес
05 апреля 2024, 14:08
«Добро пожаловать в наш мир». Невеста Паттинсона поделилась снимком с новорожденным
Global Look Press
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Актриса Сьюки Уотерхаус впервые показала общественности фотографию с новорожденным ребенком от звезды саги «Сумерки» Роберта Паттинсона. Она разместила снимок на своей странице в Instagram*.

«Добро пожаловать в наш мир, ангел», - написала она.

Возлюбленная звезды «Сумерек» предстала на пленочном фото с ребенком на руках. Она максимально закрыла новорожденного руками, показав лишь темные волосы младенца. Имя и пол первенца пара держит в секрете.

Уотерхаус и Паттинсон начали встречаться в 2018 году. В конце 2022-го возлюбленные посетили вместе показ Dior в египетском городе Гиза. Осенью Уотерхаус объявила о беременности во время фестиваля Coronoa Capital в Мексике.

В декабре прошлого года Паттинсон и его избранница намекнули на помолвку. Актрису заметили с кольцом с крупным бриллиантом на безымянном пальце. Не так давно пара впервые появилась на публике вместе с ребенком.

Ранее пермский актер Владимир Селиванов стал отцом. Он сообщил в соцсетях о рождении сына.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Семья Актеры
05 апреля 2024, 14:02
Врачи заподозрили у Василия Ливанова раковую опухоль
РИА «Новости»
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У 88-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова обнаружили опухоль. Врачи заподозрили рак и отправили актера пройти диагностику в специализированном онкологическом центре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы канала уточнили, что в марте Ливанов прошел медицинское обследование. К врачам он пришел с жалобами на общую утомляемость. У него диагностировали анемию.

По данным Mash, врачи обнаружили опухоль. Сейчас актер проходит диагностику в специализированном онкологическом центре.

Несмотря на это, в беседе с журналистами Ливанов поделился, что считает себя абсолютно здоровым человеком.

Актер завоевал любовь зрителей благодаря роли Шерлока Холмса в известном советском мини-сериале. Всего в его карьере насчитывается более сорока фильмов.

Недавно он резко раскритиковал актера Дмитрия Назарова за слова об Аллее ангелов и назвал его подлецом. Ливанов считает коллегу по цеху предателем Родины.

Врачи Рак Актеры
05 апреля 2024, 13:45
Анджелина Джоли озвучила новые обвинения против Брэда Питта
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Скандальный бракоразводный процесс между актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом обрастает новыми подробностями. По словам артистки, абьюз со стороны экс-супруга начался задолго до истории в самолете, произошедшей в 2016 году, сообщил Page Six.

По данным издания, несмотря на официальный развод, Джоли и Питт продолжают через суд выяснять отношения. Так, сторона актрисы настаивает на том, что актер третировал жену не только в 2016-м. При этом Питт морально подавлял еще и детей, отметил Page Six.

«История с абьюзом Питта началась задолго до того перелета из Франции в Лос-Анджелес в 2016 году. Этот перелет стал последним моментом, когда его физический абьюз Анджелины и детей имел место быть. Джоли сразу же ушла о него», - процитировало издание содержимое судебных материалов.

Питт требует оформить документ о неразглашении деталей судебных разбирательств.

В 2016 году на борту самолета между Джоли и Питтом произошла ссора, после которой актриса попросила адвокатов собрать бумаги для суда.

Джоли удалось выиграть суд против Питта из-за французского виноградника Chateau Miraval. Винодельню актеры приобрели, будучи в браке, в 2008 году за 28,4 миллиона долларов.

Суд Актеры Брэд Питт Анджелина Джоли

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