«Никого лишнего». Долина рассказала о тайной вечеринке в честь 56-летия Преснякова

«Всегда Володины дни рождения проходят по-особенному тепло и уютно. Потому, что никого лишнего: только близкие и друзья, с которыми Вова всю жизнь идет по жизни. И этот день рождения стал таким же», - написала она.

Долина призналась, что любит посещать семейные торжества Пресняковых уже много лет.

«Мы, как одна семья. Отношения так сложились», - пояснила она.

На опубликованных певицей снимках можно увидеть таких знаменитостей, как Александр Маршал, Леонид Агутин и Александр Ревва.

Недавно Пресняков в эфире 12-го сезона шоу «Голос» решил подшутить над коллегами - Zivert и Полиной Гагариной. Во время набора команды артист заявил в шутку, что не может отнести девушек к людям.