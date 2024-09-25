25 сентября 2024, 16:14

«Никогда не видела его расстроенным». Актриса Галибина — о Мадянове

РИА «Новости»
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Актер Роман Мадянов никогда не демонстрировал расстроенных чувств, старался всегда оставаться жизнерадостным. Об этом 360.ru рассказала заслуженная артистка России, актриса театра и кино Елена Галибина.

«Более жизнерадостного человека я еще не встречала. С ним всегда было легко. Не видела никогда его расстроенным, но бывало, что возмущался. Мы играли в одном спектакле, в кино. Хорошее чувство юмора у него. Никогда Рома не показывал вида, что у него болит. Он был очень справедливый в жизни», - сказала она Актриса театра и кино Мария Болтнева добавила, что считала Мадянова гениальным актером.

«Он был человеком удивительной органики. Как говорят в нашей профессии: животная органика. Когда человек выходит и предельно достоверен. В этом я им восхищалась», - отметила артистка.

Роман Мадянов запомнился зрителям по ролям в сериалах «Солдаты», «Штрафбат» и «Домашний арест», фильмам «Весенние перевертыши», «Супербобровы», «Левиафан» и другим. О его смерти стало известно 25 сентября.

Россия Актеры
25 сентября 2024, 03:36
Shaman бросил фанатам свою толстовку
РИА «Новости»
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) выступил в спортивном комплексе имени Сухарева в Перми. Когда зрители позвали его на бис, певец исполнил последнюю песню и бросил в зал толстовку, сообщил сайт 59.ru.

Пермяки раскупили почти все билеты на концертную программу «Победа!», даже самые дорогие за восемь тысяч рублей. Shaman собрал полный зал. Последним он исполнил гимн России и ушел со сцены.

Зрители просили певца вернуться. Когда послышалось «Победа будет за нами!», Shaman вышел, спел «Я останусь с тобой» и подарил фанатам свою толстовку с надписью «Победа». Ее поймала одна из фанаток.

Незадолго до этого организаторы отменили концерт Shaman в Нижнем Тагиле. По одной из версий, им не удалось распродать билеты. Выступление певца в Ставропольском крае потребовали не проводить местные жители. Их возмутил большой гонорар звезды.

Пермь Концерты Shaman Шоу-бизнес
24 сентября 2024, 01:10
Стало известно, почему сына певицы Понаровской похоронят на пятый день
РИА «Новости»
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Сына Ирины Понаровской Энтони Родда похоронят во вторник, 24 сентября, на пятый день после смерти, а не третий, как принято по православным традициям. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

В окружении артистки рассказали, что известие о смерти сына застало ее в Санкт-Петербурге. Она первым рейсом вылетела в Москву. Сейчас ей очень непросто, трудно выдержать смерть единственного сына, которого она очень сильно любила.

В последний путь наследника певицы проводят на пятый день, пусть и в нарушение православных традиций, чтобы сделать все, как надо и без спешки. Организацией похорон занимается супруга Родда Анна, но и Понаровская тоже.

«Прощание и отпевание пройдут в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе», - уточнили в окружении семьи.

Кроме того, известно, что близкие Родда, не любящие, как и его мать, шумиху вокруг своего имени, проведут церемонии прощания и отпевания в закрытом формате.

Энтони Родд скончался 20 сентября. Его супруга вызвала скорую помощь, но медики не успели ему помочь.

Смертность Православие Москва
23 сентября 2024, 23:52
«Реально в шоке». Бузова получила предложение руки и сердца
РИА «Новости»
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Казанский парашютист сделал необычное предложение певице Ольге Бузовой на высоте двух тысяч метров. Об этом телеведущая рассказала в своем Telegram-канале.

Мужчина прыгнул с парашютом с верхушки воздушного шара. На такой риск он пошел ради артистки.

«Я реально в шоке! Как вам такое предложение? Этот прыжок с парашютом посвятили мне! Невероятно отважный молодой человек!» - написала Бузова.

После экстремального прыжка мужчина приземлился на землю. Однако ни его имя, ни точное место проведения события артистка не раскрывала. Кроме того, она задалась вопросом, как подписчики оценивают такое предложение и стоит ли ей теперь ждать кольца.

Ранее Бузова сообщила, что в ближайшее время станет крестной матерью сына блогера Марии Погребняк. Певица напомнила, что у нее уже есть еще один крестник. Также она добавила, что хотела бы родить ребенка сама.

Ольга Бузова Дети Блогеры Мужчины
23 сентября 2024, 13:02
Неизвестные отравили мопсов Дарьи Донцовой
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Злоумышленники отравили мопсов писательницы Дарьи Донцовой, прославившейся благодаря своим «ироническим детективам». Об этом она рассказала в своем Instagram*

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Писательница призналась, что долгое время получала угрозы в адрес питомцев, а в конце августа неизвестные отравили двух собак. Пострадавшего мопса Фина лечат, а собака Мулечка скончалась 27 августа. После этого случая Донцова прекратила публиковать фотографии с животными в социальных сетях, а также установила камеры видеонаблюдения.

«Радовать злых, неадекватных людей показом тех, кого люблю, у меня желания нет. И на всякий случай предупреждаю: мой участок оснащен камерами, а собаки более одни не гуляют», - подчеркнула автор детективов.

Ранее житель Мытищ рассказал, что его сосед отравил двух собак и подбросил на участок мертвых кур. Также мужчина нелегально заселял у себя десятки иностранных граждан. Его задержали после того, как он привязал двух своих собак к машине и протаскивал их по асфальту.

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