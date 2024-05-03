«Никогда не поддерживала». Ивлеева объяснила отношение к Навальному

«Во-первых, я его никогда не поддерживала. У меня была публикация единожды, где я желала ему скорейшего выздоровления. Но это просто человеческий фактор», - рассказала Ивлеева.

Она уточнила, что в тот период у нее не было четко сформированного мнения и была подвержена модному течению, но политика Навального ей не была близка. Блогер добавила, что смерть оппозиционера в исправительной колонии стала для нее грустным событием с человеческой точки зрения.

«Грустно, когда родитель уходит рано и дети остаются без отца. По-человечески это грустно», - посочувствовала она.

Ивлеева призналась, что недавно удалила публикации на своих страницах в социальных сетях из-за растерянности, незнания и страха. Она почистила контент в двух аккаунтах с совокупной аудиторией свыше 25 миллионов человек.