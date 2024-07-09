09 июля 2024, 17:38

«Никогда не буду ни с одним мужчиной». Бритни Спирс рассталась с бойфрендом-уголовником

РИА «Новости»
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Американская поп-исполнительница Бритни Спирс разорвала отношения с трижды судимым судимым домработником Полом Ричардом Солизом. Такое предположение сделали журналисты Daily Mail после череды постов артистки в соцсетях.

Спирс опубликовала видеоролик с танцами и заявила, что она «чертовски одинокая».

В одной из своих публикаций певица написала, что ее отношения дикие, но ее сердце золото. Вскоре она разместила более провокационный текст, но после удалила его.

«Я чертовски одинока!!! Я никогда не буду с другим мужчиной, пока живу!!!» - объявила она.

Спирс начала встречаться с домработником после громкого развода с манекенщиком Сэмом Асгари. Позже артистка обвинила Солиза в сотрудничестве со СМИ за деньги. Она уверена, что избранник передавал журналистам компрометирующий контент за вознаграждение.

Недавно ссора Спирс и ее избранника закончилась дракой в отеле. Однако сама певица опровергла эту информацию, обвинив свою мать в распространении слухов.

Отношения Бритни Спирс Шоу-бизнес
09 июля 2024, 17:30
Выставки кошек вместо концертов. Группу «Кис-кис» проверит Генпрокуратура
РИА «Новости»
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала обратиться в Генеральную прокуратуру России для проверки деятельности музыкальной группы «Кис-Кис». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Как оказалось, группа Кис-Кис, которая выступала против СВО и призывала выходить на протесты, маскирует свои концерты под „выставку кошек“», - написала Мизулина.

Она уточнила, что коллектив уже запланировал провести мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 сентября.

«Обратимся в Генеральную прокуратуру. Что только не придумают, чтобы продолжать зарабатывать в России», - добавила Мизулина.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт рэпера Slimus после жалоб общественников. Мизулина требовала проверить творчество музыканта на пропаганду наркотиков и назвала его русофобом.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург Концерты Россия Музыка Екатерина Мизулина Москва
09 июля 2024, 14:19
Алсу решила избавиться от квартиры в центре Москвы почти за 300 миллионов рублей
Global Look Press
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Певица Алсу выставила на продажу московскую недвижимость за сотни миллионов рублей. Об этом сообщили журналисты портала Super.

По данным издания, артистка решила расстаться со своей пятикомнатной квартирой, расположенной в доме на Никитском бульваре.

Общая площадь апартаментов составляет 247 квадратных метров. Там обустроены три спальни, столько же санузлов, кухня-столовая, кабинет с кладовой, просторный холл с гардеробной и сауна.

Квартира оформлена в неоклассическом стиле, оставлена антикварной мебелью. Певица планирует выручить за эту недвижимость 299 миллионов рублей.

Алсу также занялась разделом совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым. Супругам предстоит поделить недвижимость в Англии и в Крыму. На побережье Черного моря у пары коттедж с причалом, собственным пляжем и вертолетной площадкой.

Алсу Громкие разводы Недвижимость Москва Шоу-бизнес
09 июля 2024, 13:22
«Хейтерюшечки мои!» Семенович жестко ответила на обвинения в невостребованности
Global Look Press
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Пользователи соцсетей обрушились с критикой на певицу Анну Семенович, обвинив ее в том, что она исполняет невостребованные песни. Артистка в своем блоге в Instagram* опубликовала видео с ответом для несогласных.

«Хейтерюшки и хейтерюшечки мои! В отличие от вас, лежащих на диване, мы ездим по дальним точкам нашей замечательной страны и дарим людям свет, радость и счастье!» - заявила она.

Певица вместе с коллегами записала кадры из купе поезда, наглядно продемонстрировав свою занятость.

Всем недоброжелателям она посоветовала и дальше лежать на диване и не высказываться.

Недавно подписчики высмеяли Семенович за ее неестественное изображение на фотографии. Пользователи не смогли узнать даже лицо артистки из-за чрезмерного редактирования.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Скандалы Шоу-бизнес Анна Семенович
09 июля 2024, 12:35
Экс-артиста Cirque du Soleil жестоко избили в Москве
РИА «Новости»
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В центре Москвы избили бывшего артиста Cirque du Soleil Александра Казеко. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, неизвестный мужчина набросился на 33-летнего акробата на Тверской улице без объяснения причин. Он жестоко избил артиста и скрылся с места. Пострадавший самостоятельно добрался до ближайшего травмпункта, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом руки и сотрясение. Его госпитализировали в институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

На данный момент Казеко уже выписали из больницы, он восстанавливается дома. Полиция начала проверку и розыск нападавшего.

Ранее шоумен Гоген Солнцев заявил, что его избил любовник супруги Полины. В результате возникшей потасовки артисту выбили два зуба. Он обратился в полицию с заявлением на обидчика за побои и пообещал развестись с женой.

Цирки Москва

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