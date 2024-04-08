Никиту Уфимцева выгнали из шоу «Новая Фабрика звезд»

Директор певца Владимира Кузьмина назвал «очередной чушью» данные о том, что артист вышел пьяным к зрителям на концерте в Уфе. Об сообщило издание aif.ru.

«Очередная чушь <…> Есть масса видео с этого концерта с положительными отзывами», - заявил директор артиста Александр Сябро.

Как отметили сами поклонники, вечер оказался «очень теплым». Слушатели заняли все места в зале, подпевали кумиру, танцевали под его песни, снимали выступление на камеру и одаривали исполнителя аплодисментами.

«А еще подарили много цветов! Вот она преданность фанатов! Благодарим вас за ваше творчество! Ценим, любим, уважаем и ждем новых встреч», - процитировало слова фанатов издание.

Концерт Кузьмина прошел в Уфе 5 апреля. Некоторые поклонники посчитали, что артист пел медленно и с трудом. Гости заподозрили, что у певца могут быть проблемы со здоровьем.