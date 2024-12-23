23 декабря 2024, 14:43

Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей

РИА «Новости»
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Столичный суд оштрафовал режиссера и актера Никиту Михалкова на 300 рублей. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на постановление.

«Признать ректора АНО ДПО „Академия кинематографического и театрального искусства Михалкова“ Михалкова Никиту Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП РФ Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей», - уточнили в суде.

Будучи должностным лицом, Михалков не предоставил отчет об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования в установленный срок. Он не пришел на заседание и не предоставил доказательств причины своей неявки, поэтому дело рассмотрели без его присутствия.

Кинорежиссер ранее обратился в суд с требованием взыскать с украинских чиновников более 49 миллионов рублей за бесхозяйственное поведение в Крыму.

Штрафы Суд Никита Михалков
23 декабря 2024, 13:17
Актриса Кабо стала жертвой сталкера
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В Сети появилась информация о том, что актрису Ольгу Кабо преследует ее фанат — ранее судимый бывший зампред парламента Омской области. Сама артистка рассказала 360.ru, что среди правоохранителей произошла утечка информации.

«К сожалению, в курсе этой истории были правоохранительные органы. Я не давала никакого интервью, просто меня обманули и слили информацию», - объяснила она.

Актриса отказалась давать комментарии и не подтвердила, что данные о ее сталкеринге - правда.

«На данный момент я ни о чем не говорила и не собиралась говорить», - подчеркнула она.

Ранее случай сталкеринга произошел в Казани. Курьер начал преследовать понравившуюся клиентку, которая отказалась идти с ним на свидание.

Мужчина узнал номер телефона девушки, писал ей с разных аккаунтов и угрожал. Психолог Анастасия Валуева объяснила, что причиной сталкеринга может быть психическое расстройство или психологические особенности человека.

Полиция Актеры
23 декабря 2024, 11:41
Лариса Долина встретит Новый год в квартире, проданной по указанию мошенников
Global Look Press
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Певица Лариса Долина планирует встретить Новый год в пятикомнатной квартире, проданной по указанию мошенников. Об этом сообщил телеканал НТВ в программе «Ты не поверишь!»

В интернете появилось также видео с новогодней елкой в квартире.

В августе певица сообщила, что стала жертвой мошенничества. Она рассказала, что аферисты выманили у нее деньги, вынудив продать квартиру в центре Москвы, и от ее имени разместили обращение в поддержку Украины, от которого сама Долина категорически открестилась.

Вскоре после этого в Хамовнический суд поступил иск от покупательницы злополучной квартиры Полины Лурье, которая потребовала выселить оттуда артистку, ее дочь и внучку. В ответ Долина обвинила Лурье в неосмотрительности, указав, что квартиру продали намного дешевле рыночной цены, и попросила суд признать сделку купли-продажи недействительной и вернуть ей деньги.

Мошенничество Новый год Квартиры Лариса Долина
23 декабря 2024, 10:45
Стало известно о крупном долге Влада Бумаги перед налоговой
РИА «Новости»
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Блогер Влад Бумага задолжал налоговой службе почти миллион рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Влад Бумага должен выплатить 974 913 рублей единого налогового платежа.

«Кроме того, блогер не платит штрафы ГИБДД. В частности, он совершил четыре нарушения. За каждый Бумага должен заплатить штраф в размере 500 рублей», - указал собеседник издания.

По его данным, в отношении молодого человека завели дело об административном правонарушении.

Ранее стало известно, что приставы разыскивают покинувшего ранее Россию рэпера Лигалайза (настоящее имя - Андрей Меньшиков), у которого осталась задолженность в размере 612 тысяч рублей перед налоговой службой, а также по кредитам.

Известно, что музыкант, который с 2023 года живет в Литве.

Долги Блогеры
23 декабря 2024, 04:39
«Открыл дверь с ноги». Цапник рассказал, как урвал роль в «Бригаде»
РИА «Новости»
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В начале нулевых актер Ян Цапник обрел известность благодаря роли предпринимателя Артура Лапшина в сериале «Бригада». Он рассказал на «Шоу Воли», как получил эту работу.

К тому моменту Цапник уже стал востребованным театральным актером, но с кино у него пока не сложилось. Для того, чтобы получить хоть какую-то роль, он ходил по «Мосфильму» и предлагал свою кандидатуру. Артист получил много отказов, пока однажды не встретил режиссера Алексея Сидорова.

«Я открыл дверь с ноги, и там сидел какой-то странный человек. <…> Я спросил его: „Нужны ли хорошие артисты?“. Он ответил: „Нужны!“. Тогда я сказал: „Тогда бери!“. Так меня и утвердили на роль», - сказал он.

Из последних работ Цапника - фильмы «Огниво», «Баба Яга спасает Новый год» и «Мое любимое привидение». Права на показ картины «Конек-Горбунок» с его участием купила компания Grindstone Entertainment Group для показала в Северной Америке.

В начале нулевых актер Ян Цапник обрел известность благодаря роли предпринимателя Артура Лапшина в сериале «Бригада». Он рассказал на «Шоу Воли» , как получил эту работу.

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