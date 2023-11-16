Никита Михалков двумя фразами обозначил свое отношение к Shaman

«Квартиру придется продавать». Бизнесмен Мулузян раскрыл детали разговора с Деревянко

Российский актер Павел Деревянко пообещал закрыть долг перед инвесторами. Детали разговора со звездой сериала «Беспринципные» раскрыл «360» партнер артиста по бизнесу Георгий Мулузян.

Несколько человек подали в суд на актера по обвинению в мошенничестве при инвестициях в криптовалюту. Во время беседы с Мулузяном Деревянко отметил, что закроет долги в конце месяца.

«Возможно, квартиру придется продавать все-таки», - заявил Деревянко.

Из полученных от бизнес-партнера артиста сведений стало известно, что Деревянко встречался с предпринимателем Сергеем Николенко, который потребовал взыскать с артиста более одного миллиона рублей «по договору займа». Деревянко просил у него отсрочку по долгу. Однако бизнесмен на это не согласился, поэтому артист решил действовать так, как ему посоветовал юрист Александр Аронов.

«Там на встрече было несколько человек, какие-то его товарищи с юридическим образованием. Естественно, на мое предложение никто не согласился, поэтому я буду действовать, как мне говорит Аронов. Другого выхода не вижу», - заявил актер.

Деревянко в ответ на обвинения ранее заявил, что его якобы обманули два предпринимателя. Один из них - бизнесмен Григорий Мулузян. Последний отметил, что он проходит по делу как свидетель. Предприниматель признался, что действительно сотрудничал с Деревянко, но вину за мошенничество брать на себя отказался.