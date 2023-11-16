16 ноября 2023, 23:45

Никита Михалков двумя фразами обозначил свое отношение к Shaman

РИА «Новости»
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Российский режиссер и актер Никита Михалков похвалил певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщило издание News.ru.

Российский режиссер и актер Никита Михалков похвалил певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов). Об этом сообщило издание News.ru.

«Прекрасный певец. Ничего не имею против», - заявил Михалков, отвечая на вопрос журналиста про отношение к молодому артисту.

Ранее Shaman спел российский гимн на концерте в Челябинске. После исполнения патриотического символа артист поклонился и встал на колено. Во время песни звезде подпевал весь зал. По словам Ярослава Дронова, поклонники исполнили его заветную мечту и сделали самым счастливым человеком на планете.

Во время выступления в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства исполнитель нажал символическую красную кнопку в «ядерном» чемодане. В ходе перфоманса артист исполнял свой хит «Я русский!». После этого за спиной у звезды начался салют. Некоторые слушатели сочли такой жест неуместным.

Музыка Никита Михалков
16 ноября 2023, 20:03
«Квартиру придется продавать». Бизнесмен Мулузян раскрыл детали разговора с Деревянко
pxhere.com
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Российский актер Павел Деревянко пообещал закрыть долг перед инвесторами. Детали разговора со звездой сериала «Беспринципные» раскрыл «360» партнер артиста по бизнесу Георгий Мулузян.

Несколько человек подали в суд на актера по обвинению в мошенничестве при инвестициях в криптовалюту. Во время беседы с Мулузяном Деревянко отметил, что закроет долги в конце месяца.

«Возможно, квартиру придется продавать все-таки», - заявил Деревянко.

Из полученных от бизнес-партнера артиста сведений стало известно, что Деревянко встречался с предпринимателем Сергеем Николенко, который потребовал взыскать с артиста более одного миллиона рублей «по договору займа». Деревянко просил у него отсрочку по долгу. Однако бизнесмен на это не согласился, поэтому артист решил действовать так, как ему посоветовал юрист Александр Аронов.

«Там на встрече было несколько человек, какие-то его товарищи с юридическим образованием. Естественно, на мое предложение никто не согласился, поэтому я буду действовать, как мне говорит Аронов. Другого выхода не вижу», - заявил актер.

Деревянко в ответ на обвинения ранее заявил, что его якобы обманули два предпринимателя. Один из них - бизнесмен Григорий Мулузян. Последний отметил, что он проходит по делу как свидетель. Предприниматель признался, что действительно сотрудничал с Деревянко, но вину за мошенничество брать на себя отказался.

Мошенничество Актеры
16 ноября 2023, 16:20
«Пусть эту карму переживет». Бизнесмен Мулузян рассказал о попытке Деревянко уйти от долговых обязательств
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Актера Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. В ответ на это артист заявил, что его якобы обманули два предпринимателя. Один из них — бизнесмен  Григорий Мулузян — рассказал «360», как он видит ситуацию со своей стороны.

По его словам, по уголовному делу он проходит как свидетель.

«Я не отрицаю, что были эти деньги, а Павел [Деревянко] отрицает. Его позиция в том, что его якобы обманули, чтобы он ушел от долговых обязательств», - отметил Мулузян.

Он признался, что действительно сотрудничал с Деревянко, но вину за мошенничество брать на себя отказался.

«Я буду отдавать [деньги] тем людям, которым я должен. А он (Деревянко - прим.ред.), если не считает это нужным, если хочет сделать себя невинной овечкой, будто не брал этих денег, пусть люди с ним судятся. Пусть эту карму переживет», - добавил предприниматель.

Бизнесмен также подтвердил, что актер направил заявление в полицию на него и на Сергея Николенко.

Ранее на Деревянко подали в суд несколько человек. Его обвиняют в мошенничестве при инвестициях в криптовалюту. Адвокат артиста Евгений Розенблат опроверг эти обвинения и заявил, что актер проходит по уголовному делу как свидетель. Юрист Александр Аронов сообщил, что артиста обманули бизнесмены Сергей Николенко и Григорий Мулузян.

Криптовалюты Мошенничество Актеры
16 ноября 2023, 16:00
ФНС арестовала счета Аркадия Укупника из-за долгов — СМИ
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Федеральная налоговая служба арестовала счета российского композитора Аркадия Укупника из-за задолженностей. Как написал Telegram-канал Mash, народный артист не оплатил 42 тысячи рублей.

Федеральная налоговая служба арестовала счета российского композитора Аркадия Укупника из-за задолженностей. Как написал Telegram-канал Mash , народный артист не оплатил 42 тысячи рублей.

«Композитору и певцу пришло с десяток повесток о необходимости оплатить налоги», - написали авторы статьи.

В связи с этим в ФНС решили приостановить операции по счетам артиста. Mash также стало известно, что Укупник не заплатил ЧОП «Гольфстрим», которая охраняла его недвижимость. Организация пошла в суд.

«В разговоре с нами артист заявил, что задолженностей никаких нет и поспешно бросил трубку», - уточнили журналисты.

Ранее жена Укупника Наталья сбила пешехода в Москве. ДТП произошло на Нижней Красносельской улице. Как рассказал адвокат Александр Добровинский, человек перебегал дорогу на красный свет светофора. Пешеход получил повреждение ребра, но к супруге артиста претензий не имеет.

Долги Россия Музыка ФНС РФ
16 ноября 2023, 15:07
«Переехал раз пять уже, не меньше». Сергей Шнуров — об отъезде в Германию
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг переезд в Германию. Он сказал ТАСС, что слухи о его иммиграции распространили журналисты.

«Я никуда не переехал. И не собирался. За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше», - сказал он.

В сентябре концерт «Ленинграда» в «Лужниках» отменили за несколько дней до даты мероприятия. Организаторы объявили, что это сделали по независящим от них причинам. Сергей Шнуров заявил «360», что обратится в суд, чтобы защитить свою репутацию и добиться возврата денег за билеты.

Музыкант отказывался комментировать события февраля 2022 года и критиковал артистов, уехавших в другие страны. Он заявил, что останется в России, и опроверг фейки о недвижимости в Израиле и Швейцарии, получении гражданства одной из европейских стран. Сергей Шнуров пожаловался, что ему запретили выступать в Санкт-Петербурге за песни о неубранном снеге и мусоре.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг переезд в Германию. Он сказал ТАСС , что слухи о его иммиграции распространили журналисты.

Музыка Сергей Шнуров

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