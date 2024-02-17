17 февраля 2024, 20:44

Никита Кологривый согласился сыграть роль Жириновского

РИА «Новости»
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Роль основателя и многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского сыграет прославившийся после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый. Свое согласие он дал на встрече с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщил News.ru.

В ходе общения с политиком актер заявил, что зрители пока не увидели его в образе Владимира Жириновского, но уже в ближайшее время все изменят свою точку зрения.

«Не только сыграю, но сделаю это лучше любого артиста в этой стране. Я докажу вам это и покажу», - пообещал Кологривый.

Режиссером биографического фильма об известном политике стал Александр Баранов. В начале февраля он сообщал, что сценарий и рабочее название картины «Жириновский. Взлет» уже есть. Не хватало только исполнителя главной роли.

Баранов пояснил, что в образе Жириновского должен предстать человек, который способен передать всю харизму и экспрессию политика. Он пояснил, что при подражании роль станет пародией, чего ему очень не хочется.

Оценивая кандидатуру Кологривого, режиссер заявил, что окончательное решение примет после кастинга. Он добавил, что внешнее сходство актера и молодого политика есть, но этого недостаточно.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил работу над картиной и сообщил, что партия принимает в проекте непосредственное участие, отдавая дань уважения своему бывшему лидеру.

Кино Актеры Леонид Слуцкий Владимир Жириновский ЛДПР
17 февраля 2024, 19:24
Стало известно о тревожном состоянии Панкратова-Черного
РИА «Новости»
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У известного актера Александра Панкратова-Черного усугубились проблемы с легкими после перелома шести ребер. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, при нагрузке у артиста синеет кожа, из-за сильной одышки он не может лежать.

Также у Панкратова-Черного в ходе компьютерной томографии обнаружили доброкачественную опухоль печени и признаки хронического холецистита.

При этом сам актер сообщил, что успешно восстанавливается после полученных травм и не переживает из-за отмены концертов.

В начале недели стало известно, что Панкратов-Черный случайно упал и сломал себе ребра. Он отмечал в социальной сети, что намерен восстановиться к 1 марта и дать спектакль в Казахстане.

В ряде СМИ появлялись сообщения об инфаркте у актера, однако его супруга Юлия Монахова в беседе с «360» их опровергла.

Концерты Актеры
17 февраля 2024, 11:48
Выход в свет. Снигирь, Толкалина и Дубцова побывали на премьере «Престижа»
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Премьера детективного сериала «Престиж» режиссера Сергея Сенцова состоялось в особняке Смирнова в Москве. На мероприятии присутствовали звезды российского кино, участвовавшие в проекте, в том числе Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, а также певица Ирина Дубцова. Об этом сообщил РБК.

Среди гостей оказались Анна Банщикова, Марк Богатырев, Татьяна Столяр, Ксения Дукалис и другие известные артисты.

События в «Престиже» разворачиваются в одноименном элитном поселке. Убийство няни в семье Филимоновых нарушает спокойную жизнь местных жителей. Каждый из них начинает видеть преступника в своем соседе. Расследованием гибели женщины занимается Елизавета Егоровна (Розанова).

Ранее в День влюбленных в России состоялась премьера фильма «Лед-3» с Александром Петровым и Марией Ароновой в главных ролях.

Сериалы Премьеры Москва
17 февраля 2024, 05:49
Лолита Милявская назвала размер своей пенсии
РИА «Новости»
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Российская певица Лолита Милявская назвала размер своей пенсии, которая составила более 23,8 тысячи рублей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Моя пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», - написала она в своем блоге.

Артистка так ответила комментаторам, которые писали под ее постами слово «бабка». По ее словам, у нее есть пенсионное удостоверение, и она этим гордится.

Лолита добавила, что содержит семью и помогает людям на честно заработанные и отложенные деньги. Также певица заявила, что у налоговой службы никогда не было к ней претензий, так как она щепетильна.

В начале года Лолита заявила, что намерена жить на пенсию. Также она пошутила, что в случае крайней нужды заведет себе аккаунт на сайте Onlyfans.

В конце января концерт Лолиты отменили в городе Раменском в Московской области. Выступление было запланировано на 15 февраля.

Артистка также осталась без концерта в Новосибирске , запланированного на 31 марта. Он входил в юбилейный гастрольный тур, посвященный ее 60-летию.

Пенсия Музыка Лолита Милявская Москва
17 февраля 2024, 05:01
Глубокое декольте и прозрачная юбка. Дженнифер Лопес вышла в свет в смелом наряде
РИА «Новости»
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Певица Дженнифер Лопес вместе с супругом  Беном Аффлеком появилась на премьере фильма «Это я… сейчас: История любви» в Лос-Анджелесе в смелом наряде. Фотографии звезды опубликовал Daily Mail.

Для выхода в свет 54-летняя Дженнифер Лопес выбрала черное платье-макси с глубоким декольте и прозрачной юбкой. Ее спутник был одет в белую рубашку и черный брючный костюм. Возлюбленные обнимались и целовались перед фотографами.

Картина «Это я… сейчас: История любви» - это биографический фильм и жизни и карьере Дженнифер Лопес. Режиссером ленты стал Дейв Майерс.

В январе Дженнифер Лопес сфотографировалась для обложки своего нового студийного альбома в облегающем комбинезоне российского бренда Yanina Couture от модельера Юлии Яниной.

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начался более 20 лет назад. В 2004 году пара рассталась, чтобы воссоединиться спустя 18 лет. В июле 2022 года Лопес и Аффлек тайно поженились в США. Певица взяла фамилию мужа.

Певица Дженнифер Лопес вместе с супругом Беном Аффлеком появилась на премьере фильма «Это я… сейчас: История любви» в Лос-Анджелесе в смелом наряде. Фотографии звезды опубликовал Daily Mail.

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