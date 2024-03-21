Никита Кологривый рассказал о первой ночи в спецприемнике

«Я попробовал местную кашу, поспал, зарисовал место своего местоположения. <…> Все в порядке. Я тертый калач, меня этим вряд ли собьешь с пути», - сказал он.

Актера задержали за день до суда. Он заявил, что находился в камере спецоприемника в одиночестве. Никита Кологривый добавил, что назначенные семь суток проведет за написанием стихов и, возможно, обучит других арестантов актерскому мастерству.

Его приговорили к семи суткам административного ареста в спецприемнике по статье 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство» после пьяной выходки в баре. Актер не смог объяснить журналистам, почему укусил официантку за ногу, и попросил суд о снисхождении. Он утверждал, что извинился перед потерпевшей.