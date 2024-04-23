Никита Кологривый получил роль вора в комедии «Любовь зла»

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В фильме покажут историю вора-домушника Максима, который оказался в сложной ситуации, задолжав большую сумму денег преступникам.

Во время очередного «дела» главный герой становится свидетелем личной драмы Евы, хозяйки квартиры. Девушка пытается покончить с жизнью, но герой ее останавливает, чтобы избежать еще больших проблем.

В фильме «Любовь зла» роли получили, в частности, Екатерина Ковальчук, Владимир Сычев и Анна Ардова. По словам самого Кологривого, сниматься в фильме, где есть «драки и стрельба намного легче, чем найти в себе любовь».

«На нынешнем жизненном этапе я похож с моим персонажем в кино, потому что переживаю те же чувства», - отметил он.

Картину выпустят в прокат уже в середине августа 2024 года.

Ранее Никита Кологривый заявил, что некоторые актеры получили роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» незаслуженно.