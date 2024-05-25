Ники Минаж задержали с наркотиками в аэропорту Амстердама

Ранее сама рэпереша опубликовала в соцсетях видео спора с голландской полицией. На кадрах трансляции певица говорила полицейским, что у нее не было при себе наркотиков, а офицер требовал, чтобы она села в автозак.

На подписи к видео Минаж заявила, что полиция действует незаконно, а делается это все для того, чтобы сорвать ее гастрольный тур.

Ники Минаж - американская рэп-певица 12-кратная обладательница премии «Грэмми». Голландию исполнительница посетила в рамках мирового турне Pink Friday 2. Этот тур вошел в топ-10 самых прибыльных музыкальных хип-хоп-гастролей в историю. А саму Минаж признали самой кассовой гастролирующей рэпершей в истории.