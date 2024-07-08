Никас Сафронов выбросил 1,5 млн рублей в мусорку

По словам Сафронова, он каждый месяц отправляет близким родственникам по 40 тысяч рублей. Также он покупает одежду и продукты старшему брату Владимиру.

Однажды, когда родственник был в отъезде, Сафронов пришел в его квартиру. Художник увидел пакеты из-под кефира, которые использовались как боксы для мусора, и решил выкинуть них.

«Я собрал их и выбросил в ближайший мусорный контейнер у дома», - рассказал он.

По словам Сафронова, позже брат признался, что в одном из пакетов прятал заначку в 1,5 миллиона рублей. Художник предложил родственнику вернуть деньги, но тот ответил отказом.

Ранее 68-летний Никас Сафронов изменил свое завещание. Он решил поделить нажитое пополам между государством и своими наследниками.