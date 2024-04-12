12 апреля 2024, 18:38

Никас Сафронов рассказал, что бывшая жена 9 лет не давала ему общаться с ребенком

РИА «Новости»
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Художник Никас Сафронов рассказал о сложностях в личной жизни. Он девять лет не мог общаться с сыном из-за препятствий со стороны бывшей супруги Франчески Вендрамин. Мастер поделился этим с изданием «Страсти».

На протяжении своей карьеры Сафронов участвовал в 325 выставках и разработал собственный новый стиль Dream Vision. Однако его жизнь омрачали личные драмы. Одним из самых сложных периодов стал развод с Вендрамин, из-за которого он долгие годы не мог видеться со своим сыном.

Развод прошел в Англии и был для творца крайне тяжелым. Несмотря на то, что по закону он имел право встречаться с ребенком, бывшая супруга ограничивала их общение. Однако Сафронову удалось выиграть дело.

«Это был процесс, который меня мучал. Я хотел этого ребенка, он родился после венчания с Франческой Вендрамин», - отметил художник.

Ранее Сафронов заявил, что автор памятника певцу Борису Моисееву проявил мало фантазии. Он отметил, что на монументе артист не похож на себя в реальной жизни.

Выставки Дети Никас Сафронов
12 апреля 2024, 19:12
Опухшая от слез жена футболиста Тарасова рассказала о проблемах с новорожденным сыном
РИА «Новости»
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Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко столкнулась с проблемами со здоровьем после недавней госпитализации и рождения четвертого ребенка. Об этом она рассказала в своих соцсетях со слезами на глазах.

Костенко не рассказала, из-за чего их с сыном госпитализировали , однако сделала акцент не только на состоянии ребенка, но и на проблемах с ее собственным здоровьем.

«Вернувшись с малышом из госпиталя, столкнулась с реакцией организма на стресс и пропуск трех кормлений. Сыночек плакал у меня на груди, и я вместе с ним…» - поделилась модель.

Многодетная мама также обеспокоена тем, что ее младший сын плохо набирает вес.

«Скажу так, я никогда не взвешивала детей, только у педиатра, но тут взвесила, так как впервые у меня ребенок без щек с худенькими ножками и щечками», - сообщила она.

Костенко уточнила, что по поводу этой проблемы она уже проконсультировалась с врачами.

Четвертый ребенок у пары родился 15 февраля. Это сильно пошатнуло равновесие экс-супруги спортсмена певицы Ольги Бузовой.

Спортсмены Дети
12 апреля 2024, 18:46
Рианну обвинили в богохульстве
Global Look Press
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Певица Рианна снялась в образе монахини для обложки журнала Interview. Ее откровенная фотосессия вызвала бурю негодования у пользователей Сетей. В комментариях под ее постом в Instagram* некоторые из поклонников обвинили звезду в богохульстве.

В самом интервью певица поделилась, что планирует сделать пластическую операцию. Она призналась, что ей бывает сложно соответствовать своему возлюбленному рэперу A$AP Rocky, который, по ее мнению, слишком много внимания уделяет своему стилю.

Ранее Рианна решила продать пентхаус в Лос-Анджелесе за 25 миллионов долларов. Площадью двухуровневой квартиры превышает 850 квадратных метров.

На снимке певица позировала в головном уборе как у католических монахинь и белой мокрой рубашке, которую певица распахнула, частично обнажив грудь. На ее лице красовалась маленькая татуировка в виде креста, а губы были подчеркнуты ярко-красным цветом.

«Я мусульманин, но считаю, что это очень неуважительно», «Хоть я и атеист, но даже я охнул», «Это неуважительно по отношению к католикам», «Богохульство. Позор тебе», «Христианство слишком открыто не уважают», - возмутились пользователи Сети.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Музыка
12 апреля 2024, 15:24
«Меня тут кокнуть могут». Куклачев рассказал, как в 90-е бандиты сожгли его машину
РИА «Новости»
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В 90-е бандиты сожгли машину дрессировщика Юрия Куклачева. О претензиях местных авторитетов он рассказал в интервью kp.ru.

Тогда артист получил от московской мэрии предложение обустроить свой собственный цирк кошек в помещении бывшего кинотеатра. Он выбрал небольшое здание, надеясь избежать внимания криминальных элементов. Однако, когда оформление помещения завершилось, к Куклачеву прибыли представители местной организованной преступности.

«Как только я получил здание в аренду на 50 лет, пришли интеллигентные люди: „Юрий, ты забрался на нашу территорию, мы уже договорились, что там должно быть казино“», - вспомнил дрессировщик.

Затем ситуация обострилась: неизвестные подожгли автомобиль и двери его театра. Когда Куклачев обратился за помощью к полиции, ему предложили ради собственной безопасности покинуть страну. Тогда артист решился на переезд в Великобританию.

«Звоню в Лондон моему другу Питеру, владельцу всех цирков Англии: „Слушай, меня тут кокнуть могут“. Он говорит: „Приезжай ко мне“. Я кошек увожу к отцу на дачу, домик строю, а сам уезжаю в Британию», - рассказал клоун.

Позже Куклачев переоформил частный театр в государственную собственность.

Дрессировщик также признался, что его кошкам нравятся песни Shaman. Народный артист заявил, что животные способны воспринимать музыкальные тембры и ритмы.

Цирки Животные
12 апреля 2024, 15:09
«Какими нужно быть имбецилами?» Жена Ильи Соболева закатила скандал из-за его флирта с Седоковой
РИА «Новости»
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Жена юмориста и ведущего Ильи Соболева Наталья устроила скандал из-за поведения комика. Это произошло после того, как он сфотографировался, сидя на коленях у певицы Анны Седоковой. Свое недовольство супруга выразила публично в личных соцсетях.

Женщина поделилась, что ей крайне неприятно наблюдать такое поведение мужа. Она назвала поведение комика безответственным и низким, а откровенный флирт - недопустимым.

«Мне это не нравится, я к себе такого отношения не хочу терпеть. Говорю прямо об этом. Для меня это днище, когда женатый мужчина и женатая девушка делают вещи, не согласованные с их партнерами. Какими нужно быть имбецилами?» - высказалась Наталья.

Девушка рассказала своим подписчикам, что прилагает много усилий, чтобы сохранять привлекательность для своего мужа, учитывая его популярность среди женщин. По ее словам, раньше она слишком сильно мучилась ревностью, но затем проработала свою самооценку и поменяла восприятие.

Юморист Илья Соболев, ставший мужем Натальи Пахомовой в 2011 году, воспитывает вместе с ней троих детей: двух дочерей, Софию и Еву, и сына Ивана.

Полгода назад комик пожаловался на компанию «Аэрофлот» из-за неприятной ситуации во время перелета. По его словам, грудному ребенку не позволили быть вместе с мамой в бизнес-классе.

Скандалы Отношения Женщины

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