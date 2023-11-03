«Никакой он не мошенник». Дядя Шабутдинова назвал задержание племянника большой неожиданностью

Проблемы родственников - всегда удар Гольштейн отметил, что, вероятно, брат и отец Шабутдиновым гордятся, но они никогда не хвастали успехами коуча. С родителями Аяза дядя не связывался, считает, что если отец блогера захочет, то сам позвонит. Сейчас родители задержанного на отдыхе за границей.

«А так я не лезу с расспросами», - добавил он.

Задержание Аяза стало для дяди большой неожиданностью. Он пояснил, что считал племенника состоятельным человеком, видел, что тот зарабатывает крупные деньги, но не думал, что произойдет подобное. Дядя недоумевал, как Шабутдинов мог «где-то что-то не заплатить».

«Конечно, неожиданно было, не думали никогда [о задержании] <…> Это всегда удар, когда с родственником что-то случается. Ну, просто не в близких отношениях, поэтому я ничего не могу про него сказать. Чем он занимался не интересовался, потому это не мой уровень», - признался Владимир Гольштейн.

Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что мужчина занимался инфомошенничеством , обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов.

«Мы считаем, что никакой он не мошенник. Он в Москве, я - в Екатеринбурге, особо с ним не связывался», - сказал он.

Про то, сколько зарабатывает племянник, мужчина не знал. Видел на просторах интернета, что на счету Шабутдинова миллиарды, но особо не вникал в это. Он встречался с Аязом, когда тот был еще маленьким.

«С тех времен я его не видел, он то в разъездах, я как-то с ним не сталкивался», - сообщил Владимир.

Собеседник «360» признался, что он простой работяга, бизнес его не интересует. По словам мужчины, он больше поддерживал связь с младшим братом блогера Булатом, тот и на семейные мероприятия приезжал.

«Ну да, давно уже бизнес. <…> Возможность такая была, вот и старался заработать», - прокомментировал он деятельность Аяза.