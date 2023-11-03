03 ноября 2023, 20:14

«Никакой он не мошенник». Дядя Шабутдинова назвал задержание племянника большой неожиданностью

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Блогер и коуч Аяз Шабутдинов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Мужчине, продававшему курсы по запуску успешного бизнеса, грозит до 10 лет тюрьмы. Дядя ютубера Владимир Гольштейн рассказал «360», что мало общался с родственником, но мошенником его не считает.

Проблемы родственников - всегда удар Гольштейн отметил, что, вероятно, брат и отец Шабутдиновым гордятся, но они никогда не хвастали успехами коуча. С родителями Аяза дядя не связывался, считает, что если отец блогера захочет, то сам позвонит. Сейчас родители задержанного на отдыхе за границей.

«А так я не лезу с расспросами», - добавил он.

Задержание Аяза стало для дяди большой неожиданностью. Он пояснил, что считал племенника состоятельным человеком, видел, что тот зарабатывает крупные деньги, но не думал, что произойдет подобное. Дядя недоумевал, как Шабутдинов мог «где-то что-то не заплатить».

«Конечно, неожиданно было, не думали никогда [о задержании] <…> Это всегда удар, когда с родственником что-то случается. Ну, просто не в близких отношениях, поэтому я ничего не могу про него сказать. Чем он занимался не интересовался, потому это не мой уровень», - признался Владимир Гольштейн.

Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что мужчина занимался инфомошенничеством , обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов.

«Мы считаем, что никакой он не мошенник. Он в Москве, я - в Екатеринбурге, особо с ним не связывался», - сказал он.

Про то, сколько зарабатывает племянник, мужчина не знал. Видел на просторах интернета, что на счету Шабутдинова миллиарды, но особо не вникал в это. Он встречался с Аязом, когда тот был еще маленьким.

«С тех времен я его не видел, он то в разъездах, я как-то с ним не сталкивался», - сообщил Владимир.

Собеседник «360» признался, что он простой работяга, бизнес его не интересует. По словам мужчины, он больше поддерживал связь с младшим братом блогера Булатом, тот и на семейные мероприятия приезжал.

«Ну да, давно уже бизнес. <…> Возможность такая была, вот и старался заработать», - прокомментировал он деятельность Аяза.

Уголовное дело Мошенничество Блогеры
03 ноября 2023, 16:46
«Аяз — мошенник». Потерпевшая рассказала о задержанном блогере Шабутдинове
pxhere.com
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Очень много людей пострадали от действий блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом «360» рассказала одна из потерпевших, по заявлению которой задержали бизнес-коуча.

Женщина назвала Шабутдинова мошенником, который якобы предлагает людям зарабатывать деньги. Она добавила, что судится с ним около трех лет.

«Суд полон потерпевших, уже устали судиться с Аязом, постоянно гражданско-правовые иски принимать. <…> Аяз - мошенник. <…> Есть люди, которые смогли найти деньги на подачу в суд, адвокатов, а есть те, которые не смогли найти деньги, пошли банкротиться или, не знаю, „вышли из окна“. Я не знаю, разные случаи были», - добавила женщина.

Она сообщила, что сейчас едет на очную ставку с блогером.

«У меня сегодня с ним будет очное, сотрудники полиции мне его, сладенького, сейчас притащат. <…> Сейчас мы ему там устроим», - сказала потерпевшая.

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, что этого момента ждали очень долгое время. Она назвала Шабутдинова одним из самых крупных инфомошенников в России.

Задержания Суд Блогеры
03 ноября 2023, 16:32
Компания Шабутдинова назвала причину внимания правоохранителей к блогеру
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Причиной внимания правоохранительных органов к блогеру и коучу Аязу Шабутдинову стало заявление недовольной клиентки. Об этом сообщила пресс-служба компании блогера «Лайк».

«В отношении компании проводится проверка и опрос свидетелей на основании заявления одной из клиенток», - указали в организации.

По версии компании блогера, женщина осталась недовольна условиями договора, заключенного при ее участии в программе в 2019 году. Клиентка хочет взыскать с «Лайка» 1,9 миллиона рублей. В организации Шабутдинова заверили, что выполнили все обязательства перед ней в полном объеме.

Пресс-служба назвала обвинения со стороны клиентки необоснованными. Команда блогера сотрудничает с правоохранителями и предоставляет им все необходимые сведения, отметили в компании.

По словам источника «360», Шабутдинова заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Из-за этого блогера задержали на съемных апартаментах в Москве.

Мошенничество Блогеры
03 ноября 2023, 16:32
Вечное возвращение Аллы
РИА «Новости»
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Вечером 2 ноября общественность и СМИ взбудоражила новость: Алла Пугачева вернулась в Россию. Она въехала в страну через погранпереход в Псковской области. С какой целью и на какой срок — неизвестно. Комментировать это событие пришлось даже Кремлю. Почему нам всем стоит забыть о Примадонне и создавать новых героев, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Во-вторых, не устаю цитировать Оруэлла: «Все животные равны, но одни равнее других…» Классика.

Так вот, неважно, Пугачева это или кто-то другой. Важно то, что перед законом все должны быть равны. И если есть, за что наказать, то наказать надо. Даже если она Примадонна.

Далее - прямая речь.

Во-первых, все они рано или поздно возвращаться будут. Потому что там, за пределами России, они никому не нужны. Сколько уже таких попыток штурмануть западный мир и западный рынок мы наблюдали? Был результат? Здесь они звезды, здесь они зарабатывают деньги, а там они никто, сколько бы ни пыжились.

Это так всколыхнуло пресловутую общественность, что высказался даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Многие высказались.

Так что давайте говорить не о прошлом, а о будущем. Но мы почему-то продолжаем судачить о героях «голубых огоньков», коим 300 лет в невкусный обед. Сколько можно? Ведь как раз-таки в этом наша проблема - в том, что говорим не о будущем, а о прошлом. Даже тогда, когда прошлое это бессмысленно и бесполезно.

Создавать новые смыслы и новых героев - вот чем заняться надо.


Слушайте, ну сколько можно-то, а? Судачить и перетирать? Ну, вернулась Алла Пугачева в Россию.

Как наверняка кто-то уже сострил: из князи - в Грязи. Там у нее дворец, замок, резиденция (выбирайте, что больше нравится).

Однако важнее другое - и об этом почему-то или не говорят, или говорят мало. Пугачева, как ни крути - это уходящая натура. Да, мы запомним ее как большую певицу, как весомую часть эпохи. Но это - прошлое.

Больше ей нечего нам сказать. В решающее время Алла Борисовна могла бы остаться и быть со своим народом, но она выбрала совсем другой путь. На этом ее история кончилась.

Алла Пугачева
03 ноября 2023, 14:56
Сбежавший из России Смольянинов зарабатывал выступлениями в переходах в Латвии
РИА «Новости»
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Уехавший из России актер Артур Смольянинов* признался, что собрал музыкальную группу и выступал с ней в подземных переходах в Латвии. Артист рассказал об этом в интервью телеканалу «Дождь»**.

После переезда за границу Смольянинов*, по его словам, решил сосредоточиться на музыкальной деятельности. Он собрал группу из единомышленников-латышей, с которыми был не знаком еще полтора года назад. Актер отметил, что все это люди из его новой жизни.

Музыкальный коллектив артиста получил название cheLovek. Группа уже записала первый мини-альбом из четырех треков. Смольянинов* и его коллеги представят пластинку на своем первом полноценном концерте, который они дадут в Латвии 8 декабря.

«В течение года мы, играя в переходе, доигрались до полноценной программы, до альбома», - сообщил актер.

Артист также ответил на вопрос о ностальгии по родине. Смольянинов* признался, что нет в России таких вещей, по которым он скучает.

Актер объявил о своем отъезде за границу осенью 2022 года. Смольянинов* говорил, что ему якобы поступали предложения о работе за рубежом, в том числе в США.

Находясь за границей, артист не раз критиковал родину. Например, актер говорил о готовности сражаться против России.

*Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в список террористов и экстремистов.

**Телеканал «Дождь» внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.

Латвия Россия Актеры

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