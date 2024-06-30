«Никакой концертной деятельности». Канье Уэст приехал на день рождения Рубчинского

«Да, все верно, подтверждаем. Так и есть», - сказала она.

По словам Ткач, команда Гоши Рубчинского не отвечает за концерты.

«Мы сейчас просто имеем у себя в гостях Гошиного друга для того, чтобы отметить день рождения. Мы не касаемся никакой коммерческой части и не ведем переговоры про концерты. В рамках приезда на день рождения не планируется никакой концертной деятельности», - объяснила коллега Рубчинского.

О визите рэпера в Москву стало известно 30 июня. Уэст засветился рядом с отелем «Националь». Продюсер Яна Рудковская подтвердила прибытие артиста в столицу России.