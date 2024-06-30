«Никакого процента вероятности». Канье Уэста призвали не ждать в «Лужниках»

«Нет никакого процента вероятности, потому что Яна Рудковская может двигаться только через околотусовочные круги, через каких-то эксцентричных, не менее эксцентричных друзей Канье, чем он сам, типа Гоши Рубчинского или кого-то еще, которые могут пообещать все, что угодно, но гарантировать они не могут ничего», - отметил он, отвечая на вопрос о вероятности выступления Уэста в Москве.

Ратников подчеркнул, что, скорее всего, это опять фейковые новости и нагнетание хайпа.

Говоря о возможности собрать на концерт Уэста за короткий срок целый стадион в «Лужниках», Ратников заявил, что это фикция.

«Думаю, что это все фикция. Полная фикция абсолютно непрофессиональных тусовочных людей», - сказал он.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала о приезде в Москву рэпера Канье Уэста. Она предположила, что, если концерт артиста состоится в «Лужниках», то за три дня на него продадут 80 тысяч билетов.