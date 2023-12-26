26 декабря 2023, 12:51

«Никаких волнений». Массовую сдачу билетов на концерт Лолиты опровергли в Чехове

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В СМИ появилась информация о том, что в Чехове якобы массово сдают билеты на концерт певицы Лолиты Милявской в связи с ее участием в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В культурно-творческом центре «Дружба», где должно состояться выступление, «360» опровергли эти данные.

«Нет никаких волнений. Массово никаких сдач не было, <…> отмены [концерта] нет», - рассказал представитель площадки.

На вопрос о единичных случаях возвращения билетов собеседница «360» ответила, что это происходит абсолютно на каждом мероприятии.

«Билеты могут сдавать по разным причинам: болезни, отъезды. Люди имеют на это право», - подчеркнула она.

Представитель КТЦ призналась, что была в отъезде и перед Новым годом очень занята работой, так что даже не слышала о резонансе вокруг вечеринки Ивлеевой.

«Не смотрела, не читала про это. Новый год - очень сложное, напряженное время на работе. Про резонанс такой не слышала, до меня не докатилось. Пока не готова ответить, [будет ли в КТЦ какая-то реакция на участие Лолиты в вечеринке], вернусь через пару дней - пойму, что происходит. У нас есть организатор, который отвечает за эти мероприятия», - пояснила женщина.

Концерт намечен на 20 февраля.

Ранее Лолита Милявская назвала справедливыми просьбы зрителей вырезать ее из новогодних передач из-за участия в скандальной вечеринке. Певица признала, что это, «наверное, справедливо», и добавила, что привыкла брать на себя ответственность за свои поступки.

Концерты Чехов Лолита Милявская
26 декабря 2023, 12:17
«Наверное, справедливо». Лолита — о требовании зрителей убрать ее из новогодних передач
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Певица Лолита Милявская назвала справедливыми просьбы некоторых зрителей вырезать ее из новогодних передач после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Видеообращение появилось в Telegram-канале Лолиты.

Она пояснила, что к концу года у нее и коллег накопилась усталость, поэтому им и захотелось «оторваться».

Лолита призвала подписчиков «оставаться людьми» в любой ситуации и не желать никому дурного.

«Давайте попробуем как-то вместе, все-таки вместе, новогоднее настроение создать. Попробуем?» - обратилась она к фанатам.

Закрытая вечеринка в очень откровенных нарядах, состоявшаяся в московском клубе «Мутабор», обернулась скандалом. Певца Филиппа Киркорова за участие в ней предложили лишить звания народного артиста.

Устроившей этот балаган Ивлеевой пришлось публично извиниться и пообещать направить на благотворительность средства, собранные с продажи билетов.

Она отметила, что шла на «арт-выставку, арт-объект» и поначалу «с иронией» отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось.

«А не понравилось это такому количеству людей! И письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач… И, наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», - призналась певица.

Блогеры Лолита Милявская
26 декабря 2023, 12:15
«Формируем согласно закону». Росфинмониторинг объяснил внесение Бориса Акунина в список экстремистов
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Список причастных к террористической или экстремистской деятельности лиц пополняют на основании законодательства, следственных действий и судебных решений. Росфинмониторинг включил в него писателя Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили*) не по собственной инициативе, заявил РБК замруководителя ведомства Герман Негляд.

«Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. <…> Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону», - сказал он.

Основания для включения в список лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, и исключения из него, по словам Германа Негляда, перечислили в законе. Росфинмониторинг, по его словам, получил от компетентных органов копию решения о возбуждении уголовного дела и внес обвиняемого в реестр. Ему заблокируют банковские счета и карты, но разрешат гуманитарные транши - официальный заработок и выплаты по обязательствам, которые возникли до внесения в список экстремистов.

Замруководителя службы признался, что читал книги Бориса Акунина *. По мнению Германа Негляда, талант не должен освобождать писателя от ответственности.

Борис Акунин* в разговоре с российскими пранкерами отказался осуждать атаки Украины по Крыму и другим территориям. Следком возбудил уголовное дело о фейках об армии и планировал объявить писателя в розыск.

* Включен в список лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности

Экстремизм Борис Акунин Писатели
26 декабря 2023, 12:01
«Хватит смотреть на безобразие». Актер из «Бригады» объяснил, почему решил взыскать 1 млрд рублей с Ивлеевой
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Актер и каскадер Александр Иншаков, сыгравший в «Бригаде» и ставший одним из продюсеров сериала, решил подать иск на один миллиард рублей к блогеру Насте Ивлеевой после ее «голой» вечеринки. Мастер боевых искусств объяснил «360», почему захотел взыскать такую крупную сумму со звезды шоу «Орел и решка».

«Как долго можно наблюдать все это безобразие? Терпение заканчивается. Надо людей ставить на место, хватит смотреть на их безобразные лица», - возмутился Иншаков.

По мнению актера, наказание для Ивлеевой и других ведущих себя вызывающе знаменитостей должно быть материальным. Блогер, организовавшая скандальное мероприятие в столичном клубе «Мутабор», станет не последней в этом списке, отметил продюсер.

«Все средства, которые будут собраны, безусловно, через суд, надо отправлять „за ленточку“ ребятам (военнослужащим на передовой, - прим. ред.), инвалидам, семьям, оставшимся без кормильцев, детям, раненым. Есть кого поддерживать и помогать в этой истории», - пояснил каскадер.

Иншаков добавил, что работа по иску к Ивлеевой уже началась. Этим вопросом занимается целая группа профессиональных адвокатов, поскольку необходимо делать все официально, обратил внимание собеседник «360».

Актер также объяснил, почему выбрал именно такую сумму иска. Если Ивлеева украсила ягодицы для вечеринки ювелирным изделием за 23 миллиона рублей , миллиард не будет для нее проблемой, предположил каскадер.

«Заработала», - резюмировал продюсер.

После скандала с ее вечеринкой Ивлеева извинилась перед россиянами. Блогер заверила, что все деньги с продажи билетов пойдут на благотворительность.

Суд Деньги Актеры Анастасия Ивлеева
26 декабря 2023, 07:39
СК не стал возбуждать дело о фейках про ВС РФ в отношении Пугачевой и Галкина
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Следственный комитет России не нашел оснований для возбуждения уголовного дела о фейках о ВС РФ в отношении певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина*. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

Материалы вернули обратно в главное управление МВД по Москве, написала «Лента.ру».

Следователи проверяли на фейки о российской армии размещенную Пугачевой в Сети информацию, какую именно - не указывается. В отношении ее супруга проверка проходила после публикации видеозаписи с заведомо ложными данными об обстреле жилого дома в Одессе. Кроме того, изучались слова Галкина* о ВС России и ее правительстве. Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружили. О том, приняли ли какие-то другие решения по упомянутым материалам, ничего не известно.

Ранее Максим Галкин* опубликовал фото с женой из ресторана, предположительно израильского, - супруги отметили 12-ю годовщину свадьбы 24 декабря.

* Максим Галкин - признан иностранным агентом на территории России.

СК РФ Алла Пугачева Следственный комитет России Максим Галкин

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