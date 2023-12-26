«Никаких волнений». Массовую сдачу билетов на концерт Лолиты опровергли в Чехове

«Нет никаких волнений. Массово никаких сдач не было, <…> отмены [концерта] нет», - рассказал представитель площадки.

На вопрос о единичных случаях возвращения билетов собеседница «360» ответила, что это происходит абсолютно на каждом мероприятии.

«Билеты могут сдавать по разным причинам: болезни, отъезды. Люди имеют на это право», - подчеркнула она.

Представитель КТЦ призналась, что была в отъезде и перед Новым годом очень занята работой, так что даже не слышала о резонансе вокруг вечеринки Ивлеевой.

«Не смотрела, не читала про это. Новый год - очень сложное, напряженное время на работе. Про резонанс такой не слышала, до меня не докатилось. Пока не готова ответить, [будет ли в КТЦ какая-то реакция на участие Лолиты в вечеринке], вернусь через пару дней - пойму, что происходит. У нас есть организатор, который отвечает за эти мероприятия», - пояснила женщина.

Концерт намечен на 20 февраля.

Ранее Лолита Милявская назвала справедливыми просьбы зрителей вырезать ее из новогодних передач из-за участия в скандальной вечеринке. Певица признала, что это, «наверное, справедливо», и добавила, что привыкла брать на себя ответственность за свои поступки.