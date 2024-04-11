«Никак не мог собраться». Промоутер рассказал о последнем концерте Кунгурова

«Вдруг заминки, одна за одной, на пустом месте. То ли устал, то ли переживал личные проблемы. Но он реально никак не мог собраться», - вспомнил он.

Дворцов добавил, что после репетиции специально зашел в гримерку, чтобы поинтересоваться, все ли у Кунгурова в порядке. Артист заверил его, что просто приболел, пожаловался на плохое самочувствие.

Спустя время певца не стало. Евгений Кунгуров ушел из жизни в 40 лет, не справившись, как некоторые полагают, с проблемами, в том числе с психологическими.

Ранее музыкант Сергей Войтенко, знакомый с Кунгуровым около 20 лет, рассказал, что ничего не предвещало трагедии. У него сложилось впечатление, что у артиста все в порядке, никаких настораживающих моментов он не заметил.

Певец Дмитрий Колдун заявил, что Кунгуров не был похож на человека, готового свести счеты с жизнью. Последний раз они встречались за несколько месяцев до трагической гибели артиста, и в его поведении Колдун не увидел никаких тревожных сигналов.