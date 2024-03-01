«Ничего не знаю об этом». Звезда «Ранеток» отреагировал на сообщения о задержании

«Вообще ничего не знаю об этом», - сказал Яковлев.

Он заявил, что никакого задержания не было. Его никто не обыскивал, а также никакого отношения к наркотикам он не имеет.

В разговоре с Mash мужчина тоже отрицал, что у него при себе были наркотики. Тем не менее он подтвердил, что патруль обыскивал его, но у него ничего не обнаружили. Помимо этого, он добавил, что не знает, завели ли на него уголовное дело или нет.

Ранее появилась информация, что 22 февраля сотрудники полиции , патрулируя район Ясенево Москвы, заметили 31-летнего актера, который закапывал что-то в сугроб. Оказалось, что в снегу лежал сверток с запрещенным веществом. Предварительно, им оказался мефедрон. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.