10 июня 2024, 13:34

«Ничего не вижу». Коллега Заворотнюк рассказала о раннем признаке рака у актрисы

Global Look Press
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Актриса Елена Старостина вспомнила, как во время съемок сериала «Я больше не боюсь» случайно узнала, что ее коллега по площадке Анастасия Заворотнюк начала резко терять зрение. Это произошло еще за несколько лет до объявления диагноза, рассказала артистка в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Старостина сообщила, что просила распечатывать ей сценарии шрифтом побольше, так как плохо видела.

«Вдруг из этой папки выпадает бумага, где вот такими огроменными буквами текст, я спрашиваю: „Это для кого?“, мне отвечают: „Это для Насти Заворотнюк“. Это же надо вообще ничего не видеть», - поделилась артистка.

По словам Старостиной, это были буквы примерно такого же размера как в верхнем ряду таблицы Сивцева в кабинете у окулиста. Актриса добавила, что они вместе с Заворотнюк между сценами обсудили ее проблему с глазами.

«Я говорю: „Насть, да ты чего? У меня тоже зрение катастрофически падает“. Она говорит: „И у меня! Я ничего не вижу“», - добавила Старостина.

Артистка посоветовала в случае нетипичной проблемы после консультации с офтальмологом сделать МРТ головного мозга для того, чтобы исключить опухоль, которая давит на зрительный нерв и лишает зрения.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года артистка боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Сериалы Анастасия Заворотнюк Рак Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
10 июня 2024, 14:11
«Видела это у Фриске». Гример заметила признак рака на шее Заворотнюк
Global Look Press
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Первые признаки тяжелой болезни могли появиться у актрисы Анастасии Заворотнюк во время съемок в сериале «Моя прекрасная няня». В интервью для портала Woman.ru гример артистки Лариса Лосева заявила, что состояние кожи и частые обмороки говорили о серьезных проблемах со здоровьем у звезды.

По ее словам, Заворотнюк не раз вызывали скорую на съемочную площадку. Коллеги предлагали актрисе проверить здоровье, но она всегда отказывалась.

«Мы списывали ее состояние на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания», - поделилась Лосева.

Кроме того, артистка жаловалась на чувствительную кожу и аллергию. По этой причине она требовала наносить грим новой кисточкой, а позже наняла себе личного визажиста. Она могла тратить на грим по 40 минут, заставляя коллег по съемочной площадке ждать.

Лосева сравнила кожу артистки с «печеным яблоком».

«Такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса», - добавила гример.

Также стало известно, что Заворотнюк испытывала серьезные проблемы со зрением. В этом она призналась в личном разговоре с актрисой Еленой Старостиной во время съемок одного из сериалов.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года артистка боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Сериалы Болезни Анастасия Заворотнюк Рак Умерла Анастасия Заворотнюк
10 июня 2024, 12:31
«Не хочу в этом участвовать». Стас Михайлов отказался петь вместе со Шнуровым
Global Look Press
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Народный артист России Стас Михайлов заявил, что не будет петь вместе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом он рассказал блогеру Иде Галич в YouTube-шоу «Звезда в ответе».

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что не будет петь вместе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом он рассказал блогеру Иде Галич в YouTube-шоу « Звезда в ответе ».

«Это мое личное предубеждение. Я не буду петь там, где будет трогаться моя религия, где будет мат на сцене. Я не хочу в этом участвовать», - пояснил певец.

По его словам, сцена - это площадка для показа публике своих профессиональных навыков, а не то место, где можно ругаться матом. Однако Михайлов признался, что в обычной жизни позволяет себе говорить бранные слова.

Конфликт между артистами произошел в 2014 году из-за песни «Любит наш народ» группы «Ленинград». По словам Михайлова, он избил Шнурова за слова, которые спел музыкант со сцены.

Ранее Наташа Королева и Лера Кудрявцева устроили скандал в эфире. Певица бросила в телеведущую насадку для микрофона после обвинений в неискренности.

Скандалы Россия Сергей Шнуров Стас Михайлов Шоу-бизнес
10 июня 2024, 10:55
Валдис Пельш понес многомиллионные убытки
Global Look Press
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Кинокомпания телеведущего Валдиса Пельша за год потеряла почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, ведущий основал кинокомпанию ООО «Документалист» для съемок документальных фильмов. Если в 2022 году ему удалось заработать 15 миллионов рублей, то в 2023-м фирма понесла убытки в размере 19,5 миллиона рублей.

Около месяца назад Пельш представил свой фильм о Юрии Гагарине на фестивале «Циолковский» в Калуге. Проект «Гагарин. Второй виток вокруг Земли» создали к 90-летнему юбилею легендарного космонавта.

Ранее стало известно, что продюсер Константин Меладзе потерял 481 миллион рублей после отъезда из России. В 2023 году деятельность его компании принесла лишь 19 миллионов рублей.

Кино Фильмы Россия Бизнес
10 июня 2024, 10:31
Анастасию Ивлееву проверят из-за слогана ее нового ресторана
Global Look Press
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Общественное движение «Сорок сороков» заявило в Федеральную антимонопольную службу на блогера Анастасию Ивлееву из-за слогана ее нового ресторана Nudles by Ivleeva в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Блогер лично присутствовала на открытии собственного бара азиатской кухни в Столешниковом переулке. Провокационный слоган ресторана «Suck it» присутствует на всех флаерах и внутри самой лапшичной. По словам шеф-повара заведения, макароны нужно «втягивать» вместе с бульоном.

Издание уточнило, что значение «втягивать» имеет фраза «suck in», а сочетание «suck it» имеет более вульгарный оттенок. Кроме того, название бара созвучно со словом «Nudes», которое означает «голые».

Во время открытия заведения внимательные поклонники заметили у звезды кольцо на безымянном пальце правой руки. Возможно, таким образом блогер решила подогреть интерес к мероприятию.

Блогеры Анастасия Ивлеева Рестораны Москва

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