«Ничего не вижу». Коллега Заворотнюк рассказала о раннем признаке рака у актрисы

Старостина сообщила, что просила распечатывать ей сценарии шрифтом побольше, так как плохо видела.

«Вдруг из этой папки выпадает бумага, где вот такими огроменными буквами текст, я спрашиваю: „Это для кого?“, мне отвечают: „Это для Насти Заворотнюк“. Это же надо вообще ничего не видеть», - поделилась артистка.

По словам Старостиной, это были буквы примерно такого же размера как в верхнем ряду таблицы Сивцева в кабинете у окулиста. Актриса добавила, что они вместе с Заворотнюк между сценами обсудили ее проблему с глазами.

«Я говорю: „Насть, да ты чего? У меня тоже зрение катастрофически падает“. Она говорит: „И у меня! Я ничего не вижу“», - добавила Старостина.

Артистка посоветовала в случае нетипичной проблемы после консультации с офтальмологом сделать МРТ головного мозга для того, чтобы исключить опухоль, которая давит на зрительный нерв и лишает зрения.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года артистка боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.