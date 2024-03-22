Губин пояснил, что занимается написанием новых композиций, но реализовать их пока не получается из-за плохого самочувствия и отсутствия подходящих условий. В частности, у артиста нет необходимых музыкальных инструментов и портативной студии.

Певец отметил, что его график последние 10 лет остается неизменным: первую половину дня он посвящает здоровью, а после пишет стихи и музыку.

«Ничего не приходило в голову. Иногда мне кажется, все потому, что и так написал много песен и новые писать нет необходимости. Надо доделать то, что уже есть в виде заготовок», - признался он журналистам.

Губин добавил, что на днях ему удалось дописать новую песню под названием «Привет, ребята», а также танцевальную мелодию для нее.

Ранее певец Андрей Губин развенчал слухи о тайных корпоративах во время болезни. Он объяснил, что предложения выступить на частных мероприятиях ему поступали, но он решил от них отказаться.