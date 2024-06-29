«Ничего не бойся». Диана Гурцкая публично поздравила сына с 17-летием

Певица в 17-летие сына подчеркнула, что гордится им, в том числе за такие качества, как искренность, доброту, честность и заботливость.

«Помню, с каким трепетом 17 лет назад мы ждали твоего появления на свет. Я уверена, папа и сейчас видит, каким хорошим человеком ты растешь», - написала она.

На опубликованных фото Гурцкая и ее сын позировали на улице в темной одежде. На мальчике был надет пиджак в клетку и темная футболка.

Артистка для прогулки выбрала шелковую блузу и юбку. Во время съемки мать с сыном держались за руки.

«Ничего не бойся, будь уверен, что мы всегда подскажем и поможем, всё преодолеем вместе. Сохрани в себе самые светлые качества!», - заключила она.

Ранее звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич объявила о смене имени младшей дочери. Актриса отметила, что органы опеки официально разрешили им сделать это.

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