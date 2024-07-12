«Ничего лишнего не позволял». Пригожин прямо высказался о бывшем муже Алсу

«Мы не знаем внутренней ситуации, кухни, как они жили. Понимаете, у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу», - сказал Пригожин.

Он пояснил, что не готов судить ни певицу, ни ее мужа, так как не знает подробности их жизни. При этом у него к обоим хорошее отношение.

Продюсер отметил, что для него Алсу очень дорогой человек.

«Представить себе, что она могла бы выйти вот так публично и что-то говорить на эту тему, мне вообще трудно, потому что она всегда была очень скромна, очень деликатна. Видимо, чаша терпения была переполнена», - предположил он.

По словам Пригожина, в общении Абрамов «никогда ничего лишнего не позволял себе», а то, что они с певицей решили развестись, это большая неожиданность.

Он также считает, что в этой ситуации супруги не понесут репутационные риски, а просто каждый пойдет своей дорогой.

«Все равно у них есть объединяющие мосты - это дети. И отец, и мать должны делать все для того, чтобы дети были счастливы», - сказал Пригожин.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что Алсу одна не останется после развода. По словам артиста, к певице выстроится очередь из мужчин, желающих покорить ее сердце.