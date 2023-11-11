«Ни слова против СВО». Группа Zero People снова извинилась после срыва концерта в Петербурге

Музыканты второй раз за сутки обратились к поклонникам после отмены концерта Zero People в Санкт-Петербурге. Вечером 9 ноября их выступление прервал ОМОН. Вероятно, силовики провели проверку после обращения общественников признать основателя группы Zero People Александра Красовицкого иноагентом.

«На наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против СВО, ни одного слова в поддержку Украины. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и безусловно являемся патриотами России», - заявил вокалист.

Аналогичное заявление сделал и клавишник Александр Заранкин. Он отметил, на что на концерте никто не планировал выступать с антироссийскими или проукраинскими лозунгами.

«Я патриот своей страны и с уважением отношусь к руководству Российской Федерации», - добавил он.

Выступление коллектива должно было состояться вечером 9 ноября в клубе «Космонавт», однако буквально перед началом выступления в зале появились сотрудники ОМОН. Они проверили документы у зрителей, после чего отправили их по домам.