«Ни одной зацепки». Дмитрий Колдун отреагировал на версию о суициде Кунгурова
Певец Дмитрий Колдун заявил, что оперный певец Евгений Кунгуров не выглядел как человек, который собирается покончить жизнь самоубийством. Воспоминаниями об артисте он поделился с изданием «Московский комсомолец».
Артист рассказал, что встречался с погибшим за несколько месяцев до его трагической гибели. Тогда он не увидел в поведении Кунгурова никаких тревожных сигналов.
«Первым делом, когда прочитал новость, я стал вспоминать и анализировать, как такое могло случиться? И не нашел ни одной зацепки. <…> Мы шутили, мы обсуждали какие-то вещи, более или менее серьезные. Все было достаточно живо», - поделился Колдун.
По словам певца, Кунгуров рассказывал о своих успехах и делился новостями. Он выглядел воодушевленным и интересовался тем, что происходит вокруг.
«Он был очень талантливым, и закапывать такой талант в землю было бы неправильно, и я думаю, он это знал», - заключил певец.
Тело Кунгурова нашли 8 апреля на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. Знакомые сообщили, что у звезды были проблемы с психикой. Отец погибшего рассказал о его страшной болезни.