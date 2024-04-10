«Ни одной зацепки». Дмитрий Колдун отреагировал на версию о суициде Кунгурова

Артист рассказал, что встречался с погибшим за несколько месяцев до его трагической гибели. Тогда он не увидел в поведении Кунгурова никаких тревожных сигналов.

«Первым делом, когда прочитал новость, я стал вспоминать и анализировать, как такое могло случиться? И не нашел ни одной зацепки. <…> Мы шутили, мы обсуждали какие-то вещи, более или менее серьезные. Все было достаточно живо», - поделился Колдун.

По словам певца, Кунгуров рассказывал о своих успехах и делился новостями. Он выглядел воодушевленным и интересовался тем, что происходит вокруг.

«Он был очень талантливым, и закапывать такой талант в землю было бы неправильно, и я думаю, он это знал», - заключил певец.

Тело Кунгурова нашли 8 апреля на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. Знакомые сообщили, что у звезды были проблемы с психикой. Отец погибшего рассказал о его страшной болезни.