«Ни копейки». Не оплатившая похороны Седокова озаботилась деньгами Тиммы в США

У баскетболиста Яниса Тиммы были доказательства измен Анны Седоковой. Друг спортсмена Марк Пугачев заявил 360.ru, что он мог умереть из-за желания обнародовать скандальные материалы.

По его словам, Тимма получал также материалы о поведении Седоковой на шоу «Выжить в Дубае» , а в соцсетях написал, что любви без денег не бывает, и ему есть, что сказать.

«Тяжело ему все это было держать в себе. Просто тяжело. Мальчик красивый, мальчик богатый был, спортивный, перспективный. Ну просто я думаю, что высосали все с него, все, что можно и нельзя, и просто выкинули на помойку», - сказал он.

За несколько месяцев до смерти Тимма обратился к шаману , но не завершил ритуал. Пугачев сообщил, что его беспокоили жизненные неурядицы.

«Я не могу утверждать, могу только предполагать и это только мое мнение. У Яниса же был разный компромат на Аню, всякие разные видео, фото ее грязные, которые ему приходили на телефон. Он с этим не смог смириться, не смог с этим жить. Плюс все было оформлено на Аню», - сказал он.

Пугачев предположил, что Тимма мог остаться без денег и попытаться что-то забрать, а в ответ на отказ пригрозить опубликовать компромат. По мнению собеседника 360.ru, это стало мотивом для предполагаемого преступления или доведения до самоубийства. Однако подтверждения этой версии нет.

«Был момент, когда шаман ему сказал, не езди, не ищи ее по Майами. В итоге он все равно поехал и нарвался на проблему. Он приехал в один из ресторанов на Фишер-Айленд. Пришел туда, а там Аня сидит на коленях с мужчиной», - рассказал он.