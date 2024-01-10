10 января 2024, 09:37

Невроз и артрит. У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук

РИА «Новости»
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У 58-летней певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук, сообщил Telegram-канал Shot. Знаменитость страдает от прогрессирующего ревматоидного артрита, а к проблемам со здоровьем также добавился невроз.

По данным издания, Хлебникова обратилась к врачам из-за сильных проблем с суставами. Женщине стало больно ходить, а пальцы на руках частично потеряли подвижность.

«У нее началось онемение нескольких пальцев на руках: у них ухудшились чувствительность и подвижность», - написал канал.

Помимо этого, у артистки выявили невротическое расстройство, из-за которого человек хуже спит, быстрее устает и становится раздражительным.

Ранее Хлебникова стала инвалидом третьей группы. Ревматоидный артрит перешел на вторую стадию: начались изменения в суставах. У певицы также смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломам, аритмия и ишемическая болезнь сердца. Но артистка продолжает выступать, несмотря на проблемы со здоровьем.

Болезни Врачи Женщины Инвалиды Марина Хлебникова
10 января 2024, 10:04
«Лечат». Актриса Ольга Яковлева — о своей госпитализации
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Актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР Ольге Яковлевой потребовалась помощь врачей. Она подтвердила «360» проблемы со здоровьем.

«Лечат, лечат. <…> Я и дома, и в больнице. Периодически то там, то дома», - сказала она.

Подробности о своей болезни и состоянии Ольга Яковлева раскрывать не стала. Она отказалась отвечать на расспросы.

Поводом для госпитализации стали приступы боли, кашель и слабость, сообщил Telegram-канал Mash. По информации журналистов, скорая помощь увезла 82-летнюю актрису в одну из московских больниц. Обследование показало воспалительный процесс, кисты в почках и проблемы с кишечником. Ольга Яковлева находилась в состоянии средней степени тяжести.

Широкой публике актриса знакома по ролям в фильмах «Слово для защиты», «Таня», «Страницы журнала Печорина», сериалу «Тяжелый песок». Ольга Яковлева в разные годы выступала на сценах Ленкома, театров на Таганке и Малой Бронной. Она тепло вспоминала о заслуженном деятеле искусств России Леониде Эрмане.

Болезни Актеры
10 января 2024, 05:15
Новые долги обнаружили у Киркорова после скандальной вечеринки
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров должен выплатить 5,5 тысячи рублей за административные правонарушения. Об этом сообщил сайт passion.ru со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Журналисты отметили, что в конце прошлого года на компанию артиста возбудили несколько исполнительных производств. По обеим из них у ООО «Филипп Киркоров продакшн» висит две задолженности: 5000 и 500 рублей.

Ранее заслуженная артистка РФ Мария Шукшина обвинила Киркорова в пропаганде ЛГБТ*. Она опубликовала отрывок с выступления артиста, где тот поет композицию «Личное тело» вместе с коллегой по цеху певицей Жасмин. По словам актрисы, песню изначально опубликовал человек с нетрадиционной ориентацией и назвал ее «Гимном свободы». Также знаменитость привела строчки из куплета, которые могут иметь скрытый смысл.

Шквал негатива обрушился на Киркорова после его появления на скандальной вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии предполагал минимум одежды.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Долги Филипп Киркоров
10 января 2024, 02:37
Умер сценарист и режиссер Игорь Болгарин
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Писатель, режиссер и сценарист Игорь Болгарин умер на 95-м году жизни. Некролог разместили на сайте Союза кинематографистов России.

«Девятого января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», - сообщили в Союзе.

О месте и времени прощания обещали сообщить позднее.

Болгарин известен по работе над фильмами «Адъютант его превосходительства», «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Девять жизней Нестора Махно». Сценарист имел ученое звание доцента, а также множество премий и званий.

В Таиланде скончался российский журналист , эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Смерть была внезапной - от инфаркта.

Режиссер Фильмы Россия Писатели
10 января 2024, 02:34
«Два мужчины, обнимашки». Шукшина нашла доказательства, что Киркоров пропагандирует ЛГБТ
РИА «Новости»
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Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина обвинила певца Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ*. Свое мнение звезда опубликовала в Telegram-канале.

Актриса выложила фрагмент выступления Киркорова. На кадрах вокалист вместе с певицей Жасмин исполняет песню «Личное тело». Шукшина привела строчки из композиции, которые, по ее мнению, имеют определенный подтекст.

«„Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу…“ В это время сзади на экране идет видеоряд, где разные варианты: мужчина с женщиной, два мужчины… обнимашки и тому подобное. Конкретная пропаганда», - написала звезда.

По словам артистки, изначально эту композицию опубликовал человек нетрадиционной ориентации, который дал песне название «Гимн свободы». Сами Киркоров и Жасмин пока не прокомментировали утверждения Шукшиной.

Ранее стало известно, что Киркорова не пригласили на фестиваль «Жара Fest», который прошел в Дубае 6 и 7 января. После посещения поп-королем «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой концерты артиста отменили, а сам вокалист столкнулся с волной критики со стороны его поклонников.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Филипп Киркоров Песни ЛГБТ

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