«Невозможно смотреть». Мария Шукшина жестко прошлась по работам Гайдая и Рязанова

Актриса отметила, что сейчас уже все поняли, что отечественное кино надо поднимать, но уже не могут. Тем же мэтрам годы не позволяют.

«Вспомните последние фильмы Гайдая и Рязанова - это уже было невозможно смотреть! К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь», - подчеркнула она.

Шукшина также добавила, что большинство молодых режиссеров воспитаны на либеральных ценностях. Кроме того, в современных картинах перепутались понятия добра и зла, хотя это неправильно.

Заигрывание со злыми персонажами может сыграть плохую службу в воспитании молодежи, считает актриса. Если в фильме плохие герои становятся добрыми, то дети запутываются, переживают когнитивный диссонанс, а в будущем перестают доверять всем - и родителям, и друзьям, и школе, и государству, подчеркнула актриса.

Ранее артистка рассказала, что ее отец, режиссер Василий Шукшин, мечтал снять фильм об атамане Стеньке Разине , даже написал к нему сценарий в 1967 году, но не успел реализовать свою мечту из-за внезапной смерти в 1974 году.