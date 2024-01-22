«Невинен в этой ситуации». Джигурда появился перед журналистами в шубе и с деревянным посохом

Джигурда назвал себя гениальным артистом. Перед тем как войти в помещение, он спросил у журналистов, в ту ли дверь он зашел, в шуточной форме напомнив о ставшей крылатой фразе певца Филиппа Киркорова.

«В ту дверь зашел? Я не надевал водолазку и свитер, как вы понимаете, потому что свят и невинен в этой ситуации. И не у кого просить прощения», - рассказал актер.

В декабре Джигурда выразил желание записать песню и клип вместе с российскими фигуристками. По его словам, больше всего он бы хотел спеть с Алиной Загитовой, сообщил RT.

Ранее вокруг актера разгорелся скандал из распространившегося в Сети видео, на котором он обнимал и целовал балерину Анастасию Волочкову. Она назвала поведение Джигурды подлостью, после которой перестала считать его своим другом.