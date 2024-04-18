18 апреля 2024, 11:09

«Невежественная баба». Бардаш призвал перевоспитать Ивлееву

РИА «Новости»
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Продюсер Юрий Бардаш призвал перевоспитать блогершу Настю Ивлееву. Он заявил об этом в эфире программы «Так сказать».

Бардаш отметил, что Ивлеева получила по заслугам после устроенной в декабре «голой» вечеринку. Он считает, что блогершу надо перевоспитывать.

«Ивлеева - невежественная баба, которую вознесли. Да, красивая девка, талантливая, энергичная, но надо перевоспитать ее. Настя леща конкретного получила. Божественного!», - отметил он.

Продюсер считает необходимым вести «идеологическую работу» с лидерами общественного мнения. По его мнению, России нужен новый символ культуры, «Пугачева здорового человека».

Его крайне возмутило восстановление репутации певца Филиппа Киркорова после его поездки в Донбасс. Он назвал благотворительную деятельность артиста формальностью и упрекнул его в отсутствии осознанности и глубины.

Блогеры Анастасия Ивлеева Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 11:02
Дочь Волочковой взяла псевдоним, чтобы не ассоциироваться с матерью
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Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна решила взять псевдоним, чтобы ее достижения не связывали с известной фамилией. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала ее мать.

«Моя дочь - непубличный человек, она нигде не хочет светиться. Вы не представляете, сколько журналистов ее задергали. Она даже псевдоним себе взяла, потому что не хочет, чтобы ее ассоциировали только с Анастасией Волочковой. Чтобы не думали, что все ее достижения только потому, что она Ариадна Волочкова», - объяснила танцовщица.

Она отметила, что 18-летняя дочь учится на филологическом факультете университета Высшей школы экономики. Девушка написала 250 стихотворений. Она также проходит обучение в школе дубляжа, где занимается переводом иностранных фильмов и мультфильмов, дублирует их.

Ариадна живет в Москве у отца, поэтому ездить к матери за город ей далеко. Однако в минувшие выходные она навестила балерину.

«У нее нет необходимости в конкретной цели визита ко мне. А вам не кажется, что цель ясна - увидеть маму, пообщаться, поделиться, обнять? Это моя дочь, у нас с ней прекраснейшие отношения!», - заявила Волочкова, отвечая на вопрос журналистов о целях приезда Ариадны.

По словам балерины, по возможности дочка приезжает, когда хочет, иногда со своим молодым человеком.

Недавно Анастасия Волочкова рассказала о ссоре с дочкой из-за недвижимости. По ее словам, Ариадна потребовала у нее квартиру.

Дети Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 10:46
Сестра Евгения Кунгурова назвала новую версию смерти певца
РИА «Новости»
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В Свердловской области состоялась церемония прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым. На похоронах прозвучала новая версия причины его смерти. Об этом сообщил портал Ura.ru.

Собравшиеся у могилы Кунгурова люди вспоминали его как обладателя неповторимого таланта с великолепным голосом, воспитанного и надежного человека.

После церемонии, когда большинство присутствующих ушло на поминальный обед, небольшая группа оставшихся возле могилы людей услышала новую информацию о причинах смерти певца. Ее сообщили со ссылкой на слова сестры Кунгурова. Этот человек опроверг прежние домыслы о том, что артист мог страдать от алкоголизма.

«Пишут неправду. То, что он пил, - неправда. Это все после ковида», - сообщил он.

Тело Евгения Кунгурова обнаружили ночью 8 апреля возле его дома в Москве. Перед этим он отправил своей жене сообщение с угрозой самоубийства. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть, признаков насильственного убийства на теле не нашли.

Музыка Свердловская область Москва Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 05:06
Ирина Безрукова выложила откровенное фото в день своего 59-летия
РИА «Новости»
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Актриса Ирина Безрукова в день своего 59-летия снялась обнаженной в купели. Она поделилась откровенной фотографией в социальных сетях.

«Свой день я провела без макияжа, с улыбкой на лице, выспалась, как следует, отдохнула, погуляла и вкусно поела. По возвращении с гастролей в Москву продлила себе праздник и уехала на дачу с сестрой и подругами», - подписала кадр актриса.

Звезда поблагодарила поклонников за искрение и сердечные поздравления.

Голливудская актриса 57-летняя Сальма Хайек порадовала поклонников фото в купальнике с глубоким декольте, она выложила откровенные кадры в соцсети. Снимок звезда сделала во время отдыха на лодке.

Супермодель Ирина Шейк позировала для фото в ванной, прикрывшись светлым махровым полотенцем. Знаменитость сделала макияж с акцентом на глаза и надела массивные украшения.

Фото Отдых Праздники Соцсети Актеры
18 апреля 2024, 02:59
Сукачев назвал причину отмены концертов в российских городах
РИА «Новости»
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Рок-музыкант Гарик Сукачев заявил об отмене концертов в нескольких городах России. Об этом сообщила пресс-служба исполнителя.

«Вынуждены сообщить вам об отмене наших выступлений в Ижевске и Казани. <…> Концерты в Самаре, Ульяновске, Уфе и Челябинске также отменяются», - отметили в сообщении.

Причиной аннулирования мероприятий назвали неготовность к этому организатора ООО «Бэст Ивэнтс Раша», который не выполнил ряд условий, чтобы «концерты прошли на высоком уровне».

По поводу возврата денег за билеты исполнители порекомендовали обратиться к организаторам концертов.

Поклонники Сукачева ранее обвинили его в мошенничестве из-за отмены шести концертов. Рокер якобы не вернул им деньги за билеты. Однако представители музыканта обвиняют в присвоении средств компанию-организатора.

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