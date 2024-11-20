20 ноября 2024, 21:54

Невестка Валерии заявила, что няня с трудом вывезла ее дочь из России

РИА «Новости»
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Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина вышла на связь из Дубая и рассказала, что няня с трудом вывезла ее дочьиз России. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

По словам блогерши, в московском аэропорту пограничники отказались выпустить ее дочь из страны вместе с няней и увели в специальную комнату на допрос. Сотрудники аэропорта объяснили это тем, что девочка не похожа на себя в паспорте.

Шульгина пояснила, что на фото в документе ребенку было три месяца, а сейчас ей почти четыре года. При том, что до этого ее дочь вылетела в Турцию без проблем, когда отдыхала с бабушкой, дедушкой и няней.

Блогерша отметила, что ее дочь растерялась и допрос продлился около часа. На вопрос, что это за женщина с ней, ответила, что это какая-то тетя, хотя няня у них работает несколько лет.

«А на вопрос, куда и зачем ты летишь, она ответила: „В Дубай, на море, играть“, хотя тоже знает, что едет к нам и мы ее очень ждем. В общем, дети иногда выдают», - сказала Шульгина.

В настоящее время девочка уже встретилась с родителями в Дубае.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал об урегулировании многомиллионного иска к сыну певицы Валерии.

Дети Семья Самолеты Россия ОАЭ Дубай Шоу-бизнес Певица Валерия
20 ноября 2024, 12:21
«Светлану Афанасьевну очень жаль». Прохор Шаляпин — о Светличной
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Актриса Светлана Светличная очень тяжело уходила из жизни. Об этом на прощании с ней в Доме кино рассказал 360.ru певец Прохор Шаляпин.

«Конечно, болеть, быть без памяти, лежать - это самое страшное, чего мы боимся, правильно? Светлану Афанасьевну очень жаль», - заявил он.

Шаляпин отметил, что хорошо знал Светличную и пару лет был вхож к ней в дом. Он выразил соболезнования родным покойной.

Самая известная роль Светличной - Анна Сергеевна в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Роль озвучила Зоя Толбузина, а сама Светличная произносит только ставшую крылатой фразу «Не виноватая я! Он сам пришел!» Актриса ушла из жизни 16 ноября в хосписе после тяжелой и продолжительной болезни. Ей было 84 года. Похоронят Светличную на Ваганьковском кладбище.

Кино Светлана Светличная Прохор Шаляпин
20 ноября 2024, 02:46
Газманов раскрыл свое отношение к Шаману на фоне слухов в конфликте
РИА «Новости»
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Певец и композитор Олег Газманов заявил, что Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, достоен звания заслуженного артиста России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Газманов отметил, что сейчас петь со сцены «Я русский» - «стало гордостью», а песню Дронова «Встанем» люди слушают стоя, а ведь людей не заставишь слушать то, что им не нравится. И уж тем более вставать при этом.

«Шаман несет в народ песни с нашим национальным кодом, основанные на тысячелетних духовных и нравственных традициях. Песни нужные и полезные стране, особенно сегодня», - подчеркнул исполнитель хита «Вперед, Россия».

Кроме того, Газманов отметил харизму и мощный узнаваемый голос Дронова. По его словам, это достаточно, чтобы россияне и правительство обратили на него внимание и стали поощрять его творчество.

В заключение певец пожелал Шаману не сломаться из-за внезапно обрушившейся популярности, найти свой образ и идти вперед, игнорируя тех, кто травит его в СМИ и интернете.

В конце октября Шаман спел песню Газманова «Единственная моя» в Кремлевском зале.

Награды Россия Музыка Shaman Шоу-бизнес Олег Газманов
20 ноября 2024, 01:32
Бузову заметили в свадебном салоне на фоне слухов о романе с Майами
РИА «Новости»
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Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову заметили в одном из свадебных салонов в Москве, где она примерила несколько нарядов. Об этом сообщило издание StarHit.

Исполнительница хита «Мало половин» приехала в столичный бутик с командой помощников. Консультанты салона показали ей ассортимент и предоставили несколько свадебных платьев для примерки. По словам источника издания, Бузовой приглянулись некоторые из нарядов.

До этого певица поделилась планами на 2025 год, отметив, что планирует сосредоточиться на семейной жизни. При этом она не назвала имени своего избранника.

Поклонники заподозрили, что у нее роман с рэпером Олегом Кривиковым, известным как Олег Майами. Артисты выпустили совместный клип, а на последнем концерте тот страстно поцеловал Бузову на сцене.

Ранее комик Михаил Галустян назвал Бузову идеальным партнером и похвалил за работоспособность, отметив ее роль в проекте «Звезды в джунглях».

Ольга Бузова Одежда Свадьбы
19 ноября 2024, 23:07
Лепса обматерили на концерте в Казани
РИА «Новости»
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Во время выступления певца Григория Лепса в Казани не обошлось без скандала. Один из зрителей стал обращаться к нему матом. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Исполнитель начал выступление, не дожидаясь, когда все зрители пройдут на стадион. У «Татнефть Арены» выстроились многометровые очереди поклонников артиста, причем за пять минут до начала концерта у входа оставались еще зрители, которые пока не прошли досмотр.

Концерт продлился три часа, причем уже на втором часу Лепс заявил, что уйдет «дунуть чего покрепче».

«Ребята поиграют, вы пока послушаете. У нас осталось две песни. Выберем одну, споем, и все», - заявил Лепс и ушел со сцены.

Музыканты в это время играли случайные мелодии.

В конце концерта один из зрителей выкрикнул что-то нецензурное, Лепс обиделся и ответил тем же. После этого исполнитель хита «Рюмка водки на столе» поблагодарил зрителей и покинул сцену.

Ранее в Красноярске Лепс прервал исполнение одной из песен из-за поклонницы, снимающей выступление на телефон с фонариком.

Казань Концерты Россия Музыка Шоу-бизнес Григорий Лепс

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