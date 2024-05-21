Невестка Орбакайте зажгла на концерте Меладзе в Лос-Анджелесе

Невеста Орбакайте посетила выступление Меладзе вместе с мужем, сообщил журнал The Voice.

Краснова подпевала артисту, танцевала с подругами и подпевала почти каждой песне. Она даже смогла сфотографироваться вместе с певцом на память.

После концерта супруга Преснякова отправилась вместе с ним в бар, где они продолжили веселиться.

Краснова также призналась, что больше всего ей нравится трек Меладзе «Я не могу без тебя».

Ранее Орбакайте решила поддержать сына , билеты на концерты которого неохотно раскупают. Мать Преснякова призвала поклонников на помощь, рассказав о скидках на билеты на его предстоящие выступления.

О том, что музыкальная карьера Никиты Преснякова в США обречена , ранее заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, с тем материалом, который он сейчас делает, популярным в США он не станет.