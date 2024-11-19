Невесте стукнуло 18 неделю назад. На ком решил жениться 49-летний Марк Горобец

Невестой Олексюк стала еще в 17 лет, в августе, во время отдыха на озере Рица в Абхазии. Когда состоится свадьба, пока неизвестно.

Предположительно, их роман завязался на съемках фильма «Тур с Иванушками». Для режиссера этот брак уже не первый, но детей у него нет.

Ранее 62-летний певец Григорий Лепс рассказал о романе с 18-летней Авророй Кибой.

Он заявил, что готов дождаться ее из Лондона, где она учится в колледже моды, хотя и не уверен в успехе из-за разницы в возрасте. Телеведущая Анна Калашникова рассказала, что артист ради молодой возлюбленной бросил пить и занялся спортом.