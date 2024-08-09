Невеста Лепса снялась в откровенном бикини
Невеста певца Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, снялась в бикини на пляже в Монте-Карло. Ролик девушка выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.
Киба отдыхает в Монако вместе со своими подругами. На опубликованном видео девушка позирует на шезлонге в черном бикини и солнцезащитных очках.
Однако путешествие началось с неприятностей. У Кибы украли пакет с дизайнерской обувью от бренда Hermès. Обновку девушка купила всего несколько дней назад в аэропорту Стамбула.
Ранее внучка певца и актера Михаила Боярского похвасталась идеальной фигурой. Она сфотографировалась в бикини на выходе из душевой кабинки.
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