14 июня 2024, 03:21

«Невероятные красавицы». Певица МакSим показала повзрослевших дочерей

РИА «Новости»
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Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) показала редкое фото с повзрослевшими дочерьми: 15-летней Александрой и девятилетней Марией. Снимки вокалистка опубликовала в Instagram*.

На фото артистка позирует в белом платье и белоснежных туфлях на высоком каблуке. Слева ее приобняла Александра, которая нарядилась в строгое платье телесного цвета, дополненное изысканными, длинными перчатками. На ногах у девочки были черные берцы, придающие дерзости образу.

Справа от матери находилась младшая дочь Мария. Она надела светло-персиковый костюм и белые ботинки. Также на фото была бабушка, мама МакSим Светлана. Женщина облачилась в длинное платье с цветочным принтом.

Поклонники оставили много комплиментов под фото. Они отметили, что певица и ее мать выглядят очень молодо, а девочки «невероятные красавицы» и похожи друг на друга.

Ранее певица МакSим заявила, что перестала бороться с алкоголизмом. По ее мнению, клиники для зависимых не приносят результата, человек должен сам хотеть отказаться от вредной привычки. Сейчас артистка старается радоваться чудесным моментам жизни на трезвую голову.

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Фото Женщины Певица МакSим
14 июня 2024, 03:13
Полина Гагарина на шоу «Контакты» подставила своего бывшего мужа
РИА «Новости»
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Певица Полина Гагарина на шоу «Контакты» с Антоном Шастуном оказалась в неудобном положении из-за звонка своему бывшему супругу Дмитрию Исхакову. Артистка задала ему вопрос, на который тот не смог ответить. Ролик разместили в Telegram-канале передачи.

По правилам шоу участникам задают вопросы и помогать отвечать на них должны контакты из телефонной книги. Для ответа на пятый, последний вопрос, Гагарина выбрала экс-супруга. Певица была уверена, что Исхаков, который у нее в телефоне записан по фамилии, поможет ей в решении математической задачи. Однако бывший муж не оправдал надежд.

«Ну подумай, не позорься», - обратилась к Исхакову певица.

«Я готов опозориться ради телепередач», - ответил абонент на том конце.

Певица и фотограф расстались в 2020 году после шести лет брака. Гагарина раскритиковала экс-супруга за его интервью об их совместной жизни.

Брак Шоу-бизнес
14 июня 2024, 02:29
«Стиль жизни». Жена Прилучного отреагировала на слова Муцениеце в ее адрес
РИА «Новости»
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Жена актера Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян отреагировала на слова коллеги по цеху Агаты Муцениеце по поводу их счастья с артистом. Об этом сообщило издание Starhit.

Брюнетка опубликовала новые фотографии в соцсетях. Она позировала в интересном образе, показав грацию и утонченность.

«То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство - это стиль жизни! Желаю всем быть чистыми, достойными, твердыми, сильными, умными!» - написала артистка.

По данным журналистов, поклонники посчитали этот пост ответом на недавние слова бывшей жены Прилучного Муцениеце. Актриса обвинила экс-супруга в безразличии к детям.

Между расставшейся парой идут судебные разбирательства, и последний суд артист проиграл. Звезда посетовала, что актер не смог с этим смириться и не хочет платить алименты. Она с иронией пожелала Павлу счастья с новой женой.

Суд Дети
13 июня 2024, 21:08
Дело убийцы Талькова заочно рассмотрят в суде Петербурга
РИА «Новости»
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Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова против его концертного директора Валерия Шляфмана. Петроградский районный суд рассмотрит дело заочно из-за невозможности участия обвиняемого в процессе, сообщила Генпрокуратура на официальном сайте.

Шляфман после убийства певца скрылся в Израиле. Его обвиняют в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном особо опасным для окружающих способом.

«Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует», - сообщило ведомство.

По информации следствия, 6 октября 1991 года во время концерта Шляфман выстрелил в охранника певицы Азизы Игоря Малахова, но тот увернулся и пуля попала в Талькова, напомнили «Известия». Певец получил смертельное ранение.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Суд Концерты
13 июня 2024, 21:06
«Замучили вопросами». Родственница Галкина опровергла слухи об обысках в доме его брата
РИА «Новости»
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Новости об обысках в доме старшего брата шоумена Максима Галкина* Дмитрия — это происки желтой прессы. Об этом 360.ru рассказала родственница бизнесмена, пожелавшая остаться неизвестной.

«Нет, конечно, и дома на Рублевке-то нет у него. Сегодня уже замучили этими вопросами», - заявила собеседница 360.ru.

Женщина сообщила, что обыски в доме у Дмитрия Галкина никто не проводил.

«Это желтая пресса. <…> Как будто это спланированная какая-то акция», - добавила она.

Собеседница 360.ru не пожелала сообщить, в какой степени родства находится с Дмитрием Галкиным, но уверенно заявила, что «у него все хорошо», и он работает «на благо нашей Родины». Также она опровергла информацию о том, что мужчина уехал в Израиль.

Ранее СМИ сообщили, что в офисе и дома на Рублевке у Дмитрия Галкина проходят обыски , и правоохранители изъяли носители информации и технику.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Израиль Мужчины Максим Галкин

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