11 января 2024, 13:45

«Невероятно добрый и внимательный». Ольга Будина — об умершем Юрии Соломине

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Скончался народный артист СССР Юрий Соломин. Его коллега Ольга Будина, снимавшаяся с ним в «Московской саге», узнала печальную новость от «360». Она вспомнила, каким был Соломин.

«Юрий Мефодьевич был человеком с большим сердцем, невероятно добрым и внимательным. Когда он смотрел на тебя, было чувство, что он пронзает взглядом насквозь. Всегда серьезный, выдержанный, иногда казалось, что при нем нельзя даже шутить», - поделилась Будина.

При этом, по ее словам, ощущение было обманчивым: можно было и шутить, и «рассказывать разные киношные байки», и, конечно, слушать, как рассказывает он.

«К сожалению, на наших глазах продолжает уходить эпоха, которая нас всех создала», - посетовала актриса.

О смерти актера и режиссера Юрия Соломина сообщила журналистам его внучка. Она рассказала, что он скончался во сне 11 января. Рядом была его дочь. Позже информацию подтвердили и в дирекции московского Малого театра, худруком которого являлся Соломин.

Он прожил 88 лет.

Кино Театры Актеры
11 января 2024, 14:04
Стала известна возможная причина смерти Юрия Соломина
РИА «Новости»
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Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, по предварительной версии, скончался от почечной недостаточности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов статьи, почечная недостаточность у актера стала осложнением после инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. Здоровье Соломина ухудшалось, поскольку он также страдал от гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза, указал Mash.

В начале ноября прошлого года Соломина госпитализировали с инсультом после того, как он потерял сознание. Во время курса лечения состояние актера улучшилось. Незадолго до смерти его выписали из больницы.

Худрук Малого театра скончался 11 января на 89-м году жизни. Внучка артиста сообщила, что он тихо умер во сне.

Актриса Ольга Будина, работавшая с Соломиным на съемках «Московской саги», отметила, что он был невероятно добрым и внимательным человеком с большим сердцем. Смерть коллеги артистка назвала свидетельством ухода эпохи.

Театры Актеры
11 января 2024, 13:31
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
РИА «Новости»
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Народный артист СССР, худрук московского Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила RT внучка актера и режиссера.

По ее словам, Соломин скончался «тихо во сне». В момент смерти рядом с артистом находилась его дочь.

Информацию о смерти актера подтвердили в дирекции Малого театра. Там сообщили РИА «Новости» , что худрук ушел из жизни 11 января. Дату и место прощания с режиссером пока не определили.

В ноябре 2023 года Соломин попал в больницу с инсультом. Перед госпитализацией народный артист СССР потерял сознание. Сначала актера положили в реанимацию, но затем перевели в обычную палату отделения неврологии, так как пациент пошел на поправку. Незадолго до смерти худрука Малого театра выписали из больницы.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Актер снялся во множестве российских фильмов и сериалов, например, в «Хождении по мукам», «Обыкновенном чуде», «Школьном вальсе», «Московской саге» и других проектах. Режиссер стал художественным руководителем Малого театра в 1988 году.

Театры Актеры
11 января 2024, 05:28
«На связках узлы». Градский заявил, что Пугачева лишилась голоса и не может петь с 1986 года
РИА «Новости»
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Журналист и близкий друг покойного певца Александра Градского Евгений Додолев хотел выпустить книгу о музыканте к его 75-летию в 2024 году, однако проект не удалось реализовать из-за смерти артиста. Хоть произведение не вышло, некоторые материалы из него остались. Ими публицист поделился с aif.ru.

В беседе с Додолевым Градский откровенно критиковал некоторых представителей шоу-бизнеса. Особенно он осуждал певицу Аллу Пугачеву. По его мнению, талант звезды переоценили и в последние годы у артистки почти не было голоса.

«Самая штука заключается потрясающая, знаешь, в чем? В том, что при этом при всем человек не поет с 1986-го года. На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон - одна октава. Все. Она не может ничего спеть и записать», - привел Додолев аудифайл с диктофона, записанный ранее во время беседы с Градским.

В интервью певец заявил, что Пугачева пыталась «выезжать» с помощью былой славы. В музыкальное общество вокалистка больше ничего не вносила. Когда журналист спросил у друга, почему Алла Борисовна лишилась голоса, тот предположил, что дело в алкоголе.

«Ответ был лаконичным: „Это шампанское после концерта“. Сказал, что к потере вокала привело „неразумное отношение Пугачевой к своему аппарату вокальному“», - рассказал Додолев.

Ранее экс-ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев заявил, что Алла Пугачева могла уехать из России по вине ее супруга шоумена Максима Галкина*. Комик пытается влиять на решения жены и навязывает ей свои интересы.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Концерты Алкоголь Алла Пугачева
11 января 2024, 02:42
«Стану матерью Драконов». Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева станет мамой в четвертый раз
Pixabay
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Телеведущая Маргарита Грачева, которой в 2017 году бывший муж отрубил кисти рук, сообщила, что скоро станет мамой в четвертый раз. Многодетная мать опубликовала в Сети ролик, в котором призналась, что скрывать беременность становится все сложнее.

«В эту беременность живот начал расти очень быстро, мышцы уже не те. Мне, конечно, хотелось бы быть миниатюрной беременной, но это не моя история. Скоро нас будет 1. Как сейчас популярно говорить, я стану матерью Драконов вдвойне (у нас уже имеется в семье один - Дима)», - поделилась Грачева в личном блоге.

Женщина призналась, что в прошлые беременности набирала по 14-16 килограммов.

После жуткой расправы, которую учинил над ней бывший супруг, Маргарита Грачева снова вышла замуж и спустя два года родила третьего сына. С супругом Максимом Андрющенко, двумя сыновьями от первого брака и общим сыном Маргарита проживает в загородном доме. Она призналась, что в этот раз хотела бы дочку.

По истории Маргариты Грачевой сняли сериал. Режиссер проекта Сарик Андреасян обещал показать первую серию осенью 2023 года.

Дети Беременность Семья Женщины

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