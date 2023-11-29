29 ноября 2023, 18:11

«Неуважение к обществу». Ивлеева показала фото в непристойном наряде у креста

Соцсети
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Блогерша Анастасия Ивлеева продемонстрировала явное неуважение к обществу, опубликовав снимки в церкви в непристойном наряде. Об этом «360» рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Подписчики ополчились в Сети на Ивлееву за фото у креста в коротких шортах. Блогерша показала снимки на странице в соцсети Instagram*. Бородин отметил, что телеведущая вряд ли сделала фотографии в России. Но если местные власти захотят привлечь Ивлееву к ответственности, они смогут это сделать. Если бы блогерша сфотографировалась в непристойном виде в российском храме, ее привлекли бы к административной или даже к уголовной ответственности.

«Все было сделано для какого-то определенного хайпа, для лайков. Опять же чтобы набрать подписчиков», - считает эксперт.

Если говорить с точки зрения верующих, то Ивлеева совершила хулиганство и грубо нарушила общественный порядок.

«Явное неуважение к обществу», - подчеркнул Бородин.

Поведение блогерши подрывает отношение к ней как к личности, поскольку она является публичным человеком. Нужно поставить вопрос о том, где Ивлеева сделала эти фотографии, провести их экспертизу, чтобы привлечь телеведущую к ответственности, считает специалист.

«Это делается для того, чтобы привлечь к себе внимание. То есть, таким образом привлекают себе внимание в том числе и западных стран», - добавил Бородин.

Он напомнил, что любая вера заслуживает уважения и к ней нужно относиться соответственно. Вместо подобных фото лучше снимать и показывать хорошие, позитивные вещи, заключил собеседник «360».

Ранее Ивлеева побывала на показе Marni в рамках Недели моды в Париже. После светского раута она устроила прогулку по городу в открытом наряде.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Соцсети Анастасия Ивлеева
29 ноября 2023, 13:15
«Настроение хорошее». Сын Боярского рассказал о самочувствии отца после инфаркта
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Состояние известного актера и музыканта Михаила Боярского стабильное. Об этом РИА «Новости» рассказал сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Накануне он сообщил, что его отец перенес инфаркт. Но чувствовал себя Боярский-старший неплохо и находился в обычной палате.

«Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей», - рассказал сын артиста 29 ноября.

PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова также подтвердила «360», что артиста госпитализировали с инфарктом. Она сообщала, что Боярский находится в стабильном состоянии.

При этом супруга актера Лариса Луппиан заявила, он находится в больнице на плановом лечении и никакого инфаркта не было. Сведения о том, что артиста доставили в Мариинскую больницу, не подтвердились.

Больницы Болезни Михаил Боярский
29 ноября 2023, 05:33
«Настроена на Россию». Гитарист Пугачевой высказался о возвращении Примадонны на эстраду
РИА «Новости»
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Алла Пугачева планирует после Нового года приехать на пару дней в Россию. И в этом нет ничего удивительного, считает гитарист Примадонны Александр Левшин, ведь ее жизнь «настроена на Россию». Об этом написало издание «Московский комсомолец».

«Я не знаю, вернется она насовсем или не вернется. <…> Но обо всем, что она придумает, мы обязательно узнаем. Вся ее жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ», - заявил Левшин.

Гитарист сообщил, что Пугачева приезжала в Россию, чтобы решить текущие творческие и юридические вопросы. Левшин напомнил, что как гражданка России Пугачева имеет право перемещаться по миру. На студии в Твери, куда Примадонна заезжала во время визита на родину, записано много песен, в том числе хит «Позови меня с собой».

Пугачева записала новые песни во время приезда в Россию. Поклонники певицы не смогут услышать новые песни, так как они предназначены только для ее близкого круга.

Алла Пугачева
29 ноября 2023, 04:06
«Свахи не нужны». Киркоров упал на колени и сделал предложение спутнице
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров предложил музыкальному продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Певец вместе с Татьяной Тур пришел в кинотеатр на премьеру российской комедии «Теща». Главные роли в фильме сыграли актеры Гарик Харламов и Лариса Гузеева. Когда журналисты подошли к вокалисту, то спросили, обращался ли тот к услугам главной свахи России. На это Киркоров ответил отрицательно.

«Мне никакие свахи не нужны! У меня и так все нормально», - заявил артист, подтолкнув к себе спутницу.

Вокалист обратился к Татьяне и предложил пожениться. Женщина ответила улыбкой. Потом певец увидел Гузееву за кулисами и встал перед звездой на колени, тем самым выразив свое почтение.

Ранее Киркоров заявил, что регулярно занимается спортом. По его словам, фитнес и физические упражнения помогают скорректировать фигуру. Все тренировки артист проводит под надзором фитнес-тренеров.

Фильмы
28 ноября 2023, 23:28
Тарасова рассказала о слезах Медведевой по вине Милохина
РИА «Новости»
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Уход блогера Дани Милохина с «Ледникового периода» стал ударом для российской фигуристки и серебряной призерки Олимпиады Евгении Медведевой. Об этом сообщила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с Sport24.

«Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина. Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека!» - рассказала она.

Милохин покинул шоу в октябре прошлого года. Свое решение 21-летний блогер объяснил усталостью.

Ранее Евгения Медведева подтвердила, что состоит в отношениях с коллегой Дмитрием Чигиревым. Парня уже несколько раз замечали в обществе спортсменки. Звезда опубликовала ролик из отпуска на Мальдивах. Там видно, что девушка романтично обнимает молодого человека. В нем поклонники сразу признали Чигирева.

В апреле этого года она заявила о решении завершить спортивную карьеру. Медведева объяснила, что у нее появились проблемы со спиной.

Фигурное катание Ток-шоу

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