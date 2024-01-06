06 января 2024, 21:39

«Неукротимый новатор». Умер композитор Виктор Екимовский

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Композитор, музыковед, председатель Ассоциации современной музыки Виктор Екимовский скончался в Москве. Ему было 76 лет, сообщили на сайте Союза композиторов России.

«Виктор Алексеевич Екимовский имел репутацию „неукротимого новатора“. Он - один из самых исполняемых современных композиторов и один из виднейших представителей отечественной композиторской школы, сформированной в конце XX столетия», - указали в некрологе.

Композитор написал более 90 симфонических и камерно-инструментальных произведений. Также он является автором музыки к четырем мультфильмам, в том числе культовому анимационному фильму «Потец».

Екимовский родился 12 сентября 1947 года в Москве. С шести лет он начал увлекаться музыкой. После школы поступил в Гнесинское училище, а затем окончил историко-теоретико-композиторский факультет Гнесинского института.

Также Виктор Екимовский работал секретарем Союза композиторов России, с 1996 года он возглавлял Ассоциацию современной музыки.

Музыка Москва
06 января 2024, 21:56
Звезду КВН Станислава Агафонова кремировали в Москве
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Игрока, автора и художественного руководителя команд КВН Станислава Агафонова проводили в последний путь в Москве. Об этом сообщил Пятый канал.

О проведении траурной церемонии, с указанием даты и места, сообщили близкие артиста. После прощания тело Агафонова кремировали. По этой причине его родственники просили не приносить с собой венки на церемонию. Похороны прошли на севере Москвы.

Агафонов скончался на 41-м году жизни. В СМИ появилась информация, что причиной смерти артиста мог стать инфаркт миокарда. У него остались жена Анастасия Жукова и двое несовершеннолетних сыновей.

Агафонов был участником Высшей лиги КВН в составе команды «Байкал», чемпионом Высшей лиги КВН как художественный руководитель команды «Раисы», а впоследствии также худруком «Сборной Большого Московского цирка».

Смертность Актеры Телевидение Москва
06 января 2024, 18:12
Ивлеева записала видеосообщение из Санкт-Петербурга
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева записала видеосообщение, заявив, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге. При этом журналистка и телеведущая Ксения Собчак ранее публиковала данные о ее отъезде из России.

Блогер Анастасия Ивлеева записала видеосообщение , заявив, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге. При этом журналистка и телеведущая Ксения Собчак ранее публиковала данные о ее отъезде из России.

«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербурга. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть, выдохнуть, перезагрузиться», - сказала Ивлеева.

Также она рекомендовала подписчикам поменьше сидеть в интернете и больше времени «в эти чудесные деньки» проводить с близкими и родными.

«Берегите себя, скучаю и до скорой встречи. Смотрите, я еще такая - в шубейке с розой», - добавила блогерша.

Собчак не оставила это сообщение без внимания, заметив, что располагает информацией об отъезде от двух адвокатов , которые занимаются делом рэпера Vacio , появившегося на «голой» вечеринке Ивлеевой нагим, с носком вместо трусов.

«Настя сняла кружок из Петербурга: проводит время с семьей. <…> Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет», - заключила Собчак.

Ксения Собчак Анастасия Ивлеева
06 января 2024, 02:11
«Вытащили из кабака». Резник рассказал, как вместе с Паулсом создал Вайкуле назло Пугачевой
РИА «Новости»
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Певица Лайма Вайкуле обвинила латвийского композитора Раймона Паулса, написавшего его главные хиты, в плагиате. Маэстро ответил, что уже давно не воспринимает соотечественницу всерьез. Поэт Илья Резник вступился за друга и коллегу, рассказав подробности о конфликте, сообщил сайт StarHit.

Агрессия Вайкуле, по его словам, объясняется приемом тяжелых препаратов. Таким образом Лайма зарабатывает на лекарства, отметил Резник. Однако его возмутили высказывания исполнительницы, которая стала известна благодаря им с Паулсом, которые написали ей хиты «Вернисаж» и «Еще не вечер».

«Мы с Раймондом - соавторы, создавшие в свое время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену», - рассказал Резник правду о появлении на сцене Вайкуле.

Сам поэт стал ей практически продюсером, возил ее по радиостанциям, организовывал выступления на телевидении. Именно благодаря их с Паулсом песням она получила многие музыкальные награды.

Сейчас Вайкуле проживает в Латвии. В декабре она развлекала латвийского миллионера песней на русском языке.

Награды Латвия Русский язык Лекарства Песни Музыка Телевидение
06 января 2024, 01:13
Стали известны детали смерти режиссера Елены Демидовой
РИА «Новости»
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У режиссера Елены Демидовой перед Новым годом произошел приступ васкулита и сильно болели ноги. Об этом ее дочь Светлана рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, 30 декабря у Демидовой случился приступ аутоиммунного воспаления стенок сосудов, что вызвало сильные боли в ногах. Родственники вызвали скорую помощь 4 января.

«Ее ноги и сердце не понравились врачам. У меня ее забрали, а в пять часов мне позвонили», - сообщила дочь погибшей.

Также Светлана отметила, что ее мать всегда переживала из-за кино и ей «болеть было некогда».

Режиссер и сценарист документального кино Елена Демидова умерла на 60-м году жизни. Она снимала фильмы для российского телеканала «Культура» и сотрудничала с киностудией имени Максима Горького.

Демидова родилась 23 апреля 1964 года в Оренбурге. После школы она поступила МВТУ имени Баумана по инженерной специальности. Позже режиссер получила историческое и режиссерское образование.

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