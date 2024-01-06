«Неукротимый новатор». Умер композитор Виктор Екимовский

«Виктор Алексеевич Екимовский имел репутацию „неукротимого новатора“. Он - один из самых исполняемых современных композиторов и один из виднейших представителей отечественной композиторской школы, сформированной в конце XX столетия», - указали в некрологе.

Композитор написал более 90 симфонических и камерно-инструментальных произведений. Также он является автором музыки к четырем мультфильмам, в том числе культовому анимационному фильму «Потец».

Екимовский родился 12 сентября 1947 года в Москве. С шести лет он начал увлекаться музыкой. После школы поступил в Гнесинское училище, а затем окончил историко-теоретико-композиторский факультет Гнесинского института.

Также Виктор Екимовский работал секретарем Союза композиторов России, с 1996 года он возглавлял Ассоциацию современной музыки.