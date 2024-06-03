«Несу любовь и добро». Бузова объяснила скандальный наряд на концерте в Уфе

Артистка отреагировала на критику депутата башкирского парламента Рустема Ахмадинурова, задавшегося после ее выступления вопросом на тему «она вообще в адеквате?!».

Певица написала, что уже семь дет подряд выступает на этом фестивале и всегда в ярких и обсуждаемых образах. Бузова добавила, что вход на VK Fest платный, а также имеются возрастные ограничения.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины», - написала она.

Певица добавила, что не стоит искать зло там, где его нет. В заключение артистка отметила, что Уфа - прекрасный город и заявила о любви к своим поклонникам.

Ранее зрители концерта Бузовой на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде отметили неадекватное поведение певицы , которая тяжело передвигалась по сцене во время исполнения песен, а также нецензурно выражалась.