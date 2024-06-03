03 июня 2024, 23:01

«Несу любовь и добро». Бузова объяснила скандальный наряд на концерте в Уфе

РИА «Новости»
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Певица и телеведущая Ольга Бузова извинилась за откровенный сценический наряд, в котором выступила на концерте VK Fest в Уфе в День защиты детей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Артистка отреагировала на критику депутата башкирского парламента Рустема Ахмадинурова, задавшегося после ее выступления вопросом на тему «она вообще в адеквате?!».

Певица написала, что уже семь дет подряд выступает на этом фестивале и всегда в ярких и обсуждаемых образах. Бузова добавила, что вход на VK Fest платный, а также имеются возрастные ограничения.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины», - написала она.

Певица добавила, что не стоит искать зло там, где его нет. В заключение артистка отметила, что Уфа - прекрасный город и заявила о любви к своим поклонникам.

Ранее зрители концерта Бузовой на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде отметили неадекватное поведение певицы , которая тяжело передвигалась по сцене во время исполнения песен, а также нецензурно выражалась.

Ольга Бузова Скандалы Башкирия Уфа Концерты
03 июня 2024, 19:52
Молдавия разрешила Киркорову въезд в страну
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров вернул право на свободный въезд в Молдавию. Действовавший на протяжении двух лет запрет аннулировал суд Кишинева. Об этом сообщил «Sputnik Молдова».

На каком основании судья вынес такое решение, обжаловал это запрет сам артист или представляющие его интересы адвокаты, журналисты не уточнили.

«Аннулируется решение об отказе во въезде в Республику Молдова от 28 июля 2022 года, вынесенное отделом пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева в отношении Филиппа Киркорова», - указали в материале.

Запрет на въезд Филиппа Киркорова в страны власти Молдавии ввели в июле 2022 года. Об этом журналистам сообщил представляющий интересы оппозиционного депутата Марины Траубер адвокат Аурелиу Коленко.

Он пояснил, что певец проходил свидетелем по делу его подзащитной, которую обвинили в незаконном финансировании партии «Шор».

Косвенно связь с молдавской оппозицией подтвердило выступление Киркорова на съезде республиканских политиков в Москве в апреле этого года. По итогам мероприятия участники встречи договорились о создании политического блока «Победа» для определения единого кандидата на предстоящих президентских выборах.

Филипп Киркоров Молдавия
03 июня 2024, 18:52
«Зачем ему это надо?» Пелагея показала плачущую из-за отца дочь
РИА «Новости»
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Певица Пелагея опубликовала видео с плачущей дочерью Таисией, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Ролик появился на личной странице звезды в социальной сети Instagram*.

«Зачем он это сделал? Зачем ему это надо?» - восклицает семилетняя девочка на видео.

Певица рассказала, что ее дочь должна была улететь вместе с бабушкой на долгожданный отдых в Турцию. Однако в аэропорту Шереметьево семья узнала, что отец девочки, хоккеист Иван Телегин, подписал документ о запрете для ребенка на выезд из страны. Об этом он не уведомил бывшую семью заранее.

Пелагея добавила, что Таисия редко видится с родителем и не по собственной инициативе. Последняя их встреча была год назад.

Позже певица заявила, что родственники бывшего мужа пожаловались на ее пост в соцсетях из-за чего видео с плачущей дочерью удалилось из блога.

«По большой просьбе нервных родственничков Ивана Телегина пост и видео от 1 июня был удален руководством Instagram*. Ну что ж, сделаем его снова», - отметила Пелагея.

Ранее актер Павел Прилучный подал в суд иск к бывшей супруге Агате Муцениеце из-за прав их детей. До этого артистка смогла добиться от экс-мужа алиментов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Отдых Дети Семья Россия Instagram Пелагея Шоу-бизнес
03 июня 2024, 18:25
Стало известно, когда Заворотнюк узнала о неизлечимой болезни
РИА «Новости»
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Проблемы со здоровьем у актрисы Анастасии Заворотнюк возникли примерно пять лет назад, в 2019 году. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Проблемы со здоровьем у актрисы Анастасии Заворотнюк возникли примерно пять лет назад, в 2019 году. Об этом сообщило издание « Аргументы и факты ».

По информации издания, артистка после медицинских обследований поняла, что диагноз необратим. Согласно данным СМИ, Заворотнюк знала о своей болезни во время поездки в Ереван, которая стала последним публичным появлением звезды. Там она представляла ювелирный магазин вместе с телеведущей Анфисой Чеховой.

По ее словам, она еще тогда заметила некоторые изменения в настроении актрисы. За ее внешней веселостью скрывалась тревога.

Пользователи Сети обратили внимание на шрам на шее артистки и предположили, что это результат лечения или операций. Сама Заворотнюк не стала говорить об этом. Диагноз стал известен широкой публике только после того, как она полностью прекратила общение с поклонниками и коллегами.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в хосписе. Ей было 53 года. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Болезни Анастасия Заворотнюк Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
03 июня 2024, 14:16
Мучали головные боли. Выяснились детали последнего публичного появления Заворотнюк в Москве
Global Look Press
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Звездный пиар-директор Анна Исаева стала свидетельницей последнего появления актрисы Анастасии Заворотнюк на публике в Москве. Она рассказала изданию «МК», что в тот момент артистка страдала от сильной головной боли.

По ее словам, Заворотнюк приехала на одну из церемоний и выглядела роскошно. Тем не менее артистка пожаловалась на невыносимую головную боль. Присутствовавшие предположили, что такое состояние связано с переменой погоды и предложили звезде выпить рюмку алкоголя для расширения сосудов.

«Она, собравшись с силами, вышла на сцену и отвела премию. Никто из зрителей даже и не заподозрил, как Насте в этот вечер непросто, что она мучается от головной боли», - поделилась Исаева.

Она добавила, что Заворотнюк в то время не догадывалась о страшном диагнозе, который ей поставят врачи.

После церемонии в Москве актриса отправилась в Армению с телеведущей Анфисой Чеховой , где головные боли не прекратились. Она сделала МРТ и только тогда узнала страшную новость о болезни.

«Мы все были уверены, что она поправится. Часто спрашивали друг у друга о ее самочувствии. Все говорили, что дела идут с переменным успехом», - добавила пиар-директор.

Она также отметила супруга артистки, фигуриста Петра Чернышева, который был рядом с Заворотнюк и полностью погрузился в процесс лечения. Исаева назвала его самым безупречным и показательным примером для всех мужчин.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая от рака мозга, который диагностировали ей в 2019 году. Прощание состоялось в Покровском монастыре в Москве.

Звездный пиар-директор Анна Исаева стала свидетельницей последнего появления актрисы Анастасии Заворотнюк на публике в Москве. Она рассказала изданию «МК» , что в тот момент артистка страдала от сильной головной боли.

Болезни Врачи Анастасия Заворотнюк Россия Актеры Москва Умерла Анастасия Заворотнюк

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