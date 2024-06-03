«Несу любовь и добро». Бузова объяснила скандальный наряд на концерте в Уфе
Певица и телеведущая Ольга Бузова извинилась за откровенный сценический наряд, в котором выступила на концерте VK Fest в Уфе в День защиты детей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Артистка отреагировала на критику депутата башкирского парламента Рустема Ахмадинурова, задавшегося после ее выступления вопросом на тему «она вообще в адеквате?!».
Певица написала, что уже семь дет подряд выступает на этом фестивале и всегда в ярких и обсуждаемых образах. Бузова добавила, что вход на VK Fest платный, а также имеются возрастные ограничения.
«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины», - написала она.
Певица добавила, что не стоит искать зло там, где его нет. В заключение артистка отметила, что Уфа - прекрасный город и заявила о любви к своим поклонникам.
Ранее зрители концерта Бузовой на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде отметили неадекватное поведение певицы , которая тяжело передвигалась по сцене во время исполнения песен, а также нецензурно выражалась.