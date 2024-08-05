«Нереальная»: Стеша Маликова поразила поклонников тонкой талией в купальнике

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Туристы изумились, когда увидели на пляже Черного моря народного артиста России Филиппа Киркорова. Видео с певцом разместили в местном Telegram-канале «Это Сочи, Детка!».

Киркоров внезапно появился на пляже в шляпе с широкими полями и пиджаке. Его сопровождали несколько охранников.

Кто-то из отдыхающих начал снимать артиста на камеру смартфона, а другие - аплодировать и кричать «Браво!».

Авторы публикации с юмором прокомментировали произошедшее, отметив, что певец экономный и пришел к морю со своим навесом.

Сам Киркоров пока не выкладывал в соцсетях ни фотографий, ни видеороликов с места.

Недавно он застрял в горах из-за проливных дождей в Краснодарском крае. Артисту вместе со съемочной группой фильма «Братья» удалось благополучно выбраться из каньона и добраться до сочинского отеля.