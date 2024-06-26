26 июня 2024, 13:31

«Непростые, но талантливые». Киркоров пожаловался на характеры детей

Global Look Press
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Народный артист России Филипп Киркоров назвал характер своего 10-летнего сына Мартина сложным. Об этом он рассказал на праздновании дня рождения исполнителя Егора Крида, сообщило издание «7Дней».

«Они одного знака с Егором - Раки. Ох, непростые, но талантливые!» - заявил певец.

Мартину 29 июня исполнится 11 лет. Киркоров уточнил журналистам, что день рождения сына планирует отметить скромно, как захочет сам мальчик.

У певца также есть дочь Алла-Виктория, которая тоже может закатить отцу скандал, например, из-за не понравившегося ей наряда.

Ранее Киркоров рассказал, что отказался от гастрольного тура в курортный сезон на черноморском побережье. По словам артиста, впервые летом не будет его концертов ни в Сочи, ни в Анапе.

Дети Филипп Киркоров Семья Шоу-бизнес
26 июня 2024, 14:15
Каневский объяснил, почему снялся в комедии Гайдая полуобнаженным
Global Look Press
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Актер Леонид Каневский рассказал, что должен был сыграть в фильме «Бриллиантовая рука» в костюме, однако в итоге снялся в картине полуобнаженным. Артист объяснил в интервью журналистке Лауре Джугелии, как это произошло.

Каневский исполнил роль контрабандиста в комедии режиссера Леонида Гайдая. По его словам, подготовленный костюм ему не подошел, а гримеры так и не смогли найти ничего подходящего.

«Выхожу голый по пояс на площадку. Я тогда занимался спортом, ходил в тренажерку. Гайдай мне: „Стоп, стоп. А этот костюмчик тебе кто справил?“ <…> Вот так и утвердил меня полуобнаженным, в таком виде и вошел в фильм», - признался Каневский.

Он также назвал Гайдая классиком кино, так как его картины продолжают смотреть спустя десятилетия.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ снимет новогодний ремейк «Бриллиантовой руки». В проекте примут участие множество знаменитостей.

Кино Фильмы Актеры
26 июня 2024, 13:01
«Никогда не говорила о политике». Орбакайте пострадала из-за поступка Галкина
Global Look Press
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Певица Кристина Орбакайте всегда была аполитичной, но все равно не избежала критики. Артистка стала заложницей поступка уехавшего из страны юмориста Максима Галкина*, заявил NEWS.ru бывший гитарист Аллы Пугачевой заслуженный артист России Александр Левшин.

«Она приезжает всю жизнь и верно и поддано поет на русском языке, она никогда не говорила о политике, она вообще не политик. Вообще Кристина хорошая женщина», - отметил он.

Левшин напомнил, что Орбакайте и ее супруг около двух десятков лет проживают в Майами. Он подчеркнул, что певица уехала из страны не во время СВО.

Ранее глава федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин сообщил, что Орбакайте может получить административное наказание за пение не вживую. Он пообещал мониторить каждого артиста на фонограмму.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Концерты Максим Галкин Шоу-бизнес Кристина Орбакайте
26 июня 2024, 12:30
Водонаева рассказала о романе с голливудской звездой
Global Look Press
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева намекнула на отношения с голливудским актером. В беседе с экс-гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» она поделилась подробностями личной жизни, сообщил портал Super.ru.

Водонаева призналась, что ее сердце принадлежит актеру из Голливуда, которые значительно моложе ее. При этом имя избранника блогерша решила утаить. Она пояснила, что артиста знают в России по роли в популярном сериале.

«Мы с ним переписываемся. Каждый день на связи почти. Я ему наврала, что знаю английский, и мне все подружки переводят», - рассказала Водонаева.

Журналисты Super.ru провели расследование и предположили, что новым возлюбленным телеведущей может быть актер Перси Хайнс Уайт, исполнивший роль в проекте «Уэнсдэй».

Бывшая звезда телестройки ранее сообщала, что Уайт следит за ее соцсетями. Сейчас она общается с возлюбленным только в онлайн-режиме без очных встреч.

Недавно Водонаева показала видео в откровенном бикини. Она открыла дачный сезон пикантной фотосессией на участке загородного дома.

Голливуд Отношения Актеры Алена Водонаева
26 июня 2024, 11:59
Алсу объяснила, почему не желает говорить о любовницах бывшего мужа
Global Look Press
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Певица Алсу не захотела говорить о соперницах после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. В беседе с popcake.tv она назвала любовниц экс-супруга «девушками с низким социальным статусом».

«Знаете, я бы не хотела комментировать, опускаться до этого уровня», - сказала артистка.

Журналисты все равно попытались спросить у певицы, виделась ли она когда-нибудь с любовницей бывшего мужа. Однако позиция Алсу осталась неизменной - она повторила, что не комментирует такое.

Несмотря на эти заявления, ранее Алсу все же публично отреагировала на слова модели Анастасии Решетовой о романе с бывшим мужем. Певица написала под постом издания «Блокнот», что та врет, заявляя о недопустимости любовной связи с женатыми мужчинами.

О разводе Алсу с Абрамовым стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына.

Алсу Отношения Шоу-бизнес

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