14 февраля 2024, 20:40

«Непредвиденная болезнь». Спектакль с Добронравовым срочно отменили в Москве

РИА «Новости»
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Спектакль «Ты где-то рядом» с Федором Добронравовым в главной роли отменили из-за резкого ухудшения здоровья артиста. Об этом сообщила «Газета.ru».

Спектакль должен был пройти в среду, 14 февраля, в Культурном центре ЗИЛ в Москве. Но в театре в последний момент заменили его постановкой «Танцуй со мной». Зрителям предложили посетить замененный спектакль или сдать билеты.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», - сообщили в театре.

Агент Добронравова Ирина Сойкина подтвердила болезнь артиста, но не стала раскрывать подробностей. По ее словам, уже отменены несколько спектаклей. Информации о следующих выступлениях Добронравова пока нет.

Ранее Добронравов рассказывал, что перенес инсульт в 2018 году. Актер признался, что с тех пор радуется каждому прожитому дню.

Болезни Россия Спектакль Театры Актеры Москва
14 февраля 2024, 20:03
Вика Цыганова заявила о двуличии Пугачевой
РИА «Новости»
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Уехавшая из России Алла Пугачева никогда не была искренней со своими слушателями. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой заявила певица Вика Цыганова. Она пояснила, что, если выключить голос артистки, то на свет выходят ее кривляния.

«Это всегда была мимикрия. Если выключить голос и посмотреть только на ее изображение на экране, вы увидите, что человек просто кривляется. Я эти вещи сразу вижу», - поделилась певица.

Цыганова подчеркнула, что перестала выступать на одной сцене с Пугачевой после ее заявления о поддержке ЛГБТ* в 2001 году.

«Алла Борисовна очень выступала на эту тему, что она мать геев всея Руси. Я не видела, как она выступала за кулисами, потому что перестала выступать после этого», - заявила Цыганова.

Она добавила, что согласна с мнением, что сейчас бывшую примадонну в России начали забывать.

Об отношении к Пугачевой, лишившемся концертов после участия в «голой» вечеринке Филиппе Киркорове, уходящей пошлости с российской эстрады, новых звездах, русской культуре, конфликтах с Ксенией Собчак и скандальном интервью с Юрием Дудем** Вика Цыганова рассказала с предельной откровенностью.

Полная версия интервью выйдет в эфир «360» в пятницу, 16 февраля, в 12:00. Также запись опубликуют на всех цифровых площадках редакции.

*Международное движение ЛГБТ - признано в России экстремистской организацией.

**Юрий Дудь - внесен в список иностранных агентов.

Россия Музыка Интервью Алла Пугачева
14 февраля 2024, 16:06
Киркоров назвал участников СВО героями
РИА «Новости»
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Посетивший Горловку в Донецкой Народной Республике певец Филипп Киркоров назвал героями российских военных в зоне специальной операции. Об этом он сообщил в социальной сети.

«Горловка, „Шахтер“. Мой первый хит прозвучал в этом зале. „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен, но не разрушены мы, но не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… Силами наших героев», - написал Киркоров.

Музыкант дал концерт пациентам больницы в Горловке во вторник, 13 февраля. Он также привез им подарки. Киркоров изменил своему привычному яркому внешнему виду и оделся во все черное. На встрече он признался раненым бойцам и медицинским работникам, чтобы не покинет Россию, потому что здесь его семья и дом.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Киркоров давно поддерживает благотворительность. По ее словам, артист помогал социальным учреждениям, раненым и детям.

Ранее в распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео выступления Киркорова в Горловке.

Филипп Киркоров Военные Музыка Горловка
14 февраля 2024, 05:45
«Не хотят быть свитой». Продюсер объяснил отказ артистов петь вместе с Shaman
РИА «Новости»
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Продюсер Евгений Киселев назвал причину, по которой российские артисты не хотят петь на одной сцене с певцом-патриотом Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом он рассказал в интервью Daily Moscow.

По словам Киселева, проблема Shaman заключается не в его музыкальности или творчестве, а в отрицательном пиаре, который утроили его кураторы. Он также отметил чрезмерную амбициозность певца, то, что он слишком активно противопоставляет себя коллегам.

«Люди, которые являются руководителями идеологических отделов, вообще понимают, что большие артисты не хотят быть „свитой“ у молодого артиста, который заявляет, что он „самый патриотический певец страны“. А они не патриоты - Коля Басков, Расторгуев? Как так можно говорить», - заявил продюсер.

Киселев добавил, что людям, отвечающим за продвижение Shaman стоило бы задуматься над его позиционированием. По его словам, благодаря таким певцам слово слово «патриот» уже звучит как ругательство.

Ранее блогер Даня Милохин заявил, не выйдет на свой дебютный боксерский бой под песню Shaman «Я русский!», так как это «кринж».

Продюсер Евгений Киселев назвал причину, по которой российские артисты не хотят петь на одной сцене с певцом-патриотом Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов). Об этом он рассказал в интервью Daily Moscow.

Концерты Россия Музыка Патриотизм Shaman
14 февраля 2024, 04:03
Ведущий Вячеслав Макаров вспомнил о курьезном случае на шоу «Маска»
РИА «Новости»
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Ведущий музыкального шоу «Маска» на телеканале НТВ Вячеслав Макаров рассказал о курьезном случае, который произошел с ним во время съемок новогоднего выпуска проекта. В интервью Павлу Воле в рамках нового выпуска «Шоу Воли» он признался, что оказался в затруднительном положении, когда не смог узнать специального гостя шоу — спортсменку Софью Великую.

Ему, как и членам жюри, сообщили о том, кто скрывается под маской Игрушки в самый последний момент.

«Новогодняя Игрушка снимает маску, а я не знаю, кто это. И в наушнике у меня тишина, редакторы подумали, что я знаю гостя», - вспомнил Макаров.

При этом он добавил, что знал о достижениях Великой в фехтовании, но не имел понятия, как она выглядит.

Макаров также рассказал о сложностях своей работы, отметив, что он общается практически с пустотой. Это зрители видят на сцене аватар, а вот сам артист в это время находится в другом помещении, обвешанный датчиками.

Ранее телеканал НТВ перенес премьеру пятого сезона шоу «Маска» на 18 февраля из-за скандала с Филиппом Киркоровым, отметившимся участием в «голой» вечеринке у Насти Ивлеевой.

Ведущий музыкального шоу «Маска» на телеканале НТВ Вячеслав Макаров рассказал о курьезном случае, который произошел с ним во время съемок новогоднего выпуска проекта. В интервью Павлу Воле в рамках нового выпуска «Шоу Воли» он признался, что оказался в затруднительном положении, когда не смог узнать специального гостя шоу - спортсменку Софью Великую.

Телевидение Ток-шоу

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