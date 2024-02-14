«Непредвиденная болезнь». Спектакль с Добронравовым срочно отменили в Москве

Спектакль должен был пройти в среду, 14 февраля, в Культурном центре ЗИЛ в Москве. Но в театре в последний момент заменили его постановкой «Танцуй со мной». Зрителям предложили посетить замененный спектакль или сдать билеты.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», - сообщили в театре.

Агент Добронравова Ирина Сойкина подтвердила болезнь артиста, но не стала раскрывать подробностей. По ее словам, уже отменены несколько спектаклей. Информации о следующих выступлениях Добронравова пока нет.

Ранее Добронравов рассказывал, что перенес инсульт в 2018 году. Актер признался, что с тех пор радуется каждому прожитому дню.